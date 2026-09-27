Defensor Sporting vs. Danubio en vivo por el Torneo Clausura: un clásico con mucho en juego en el Franzini

Defensor Sporting y Danubio se enfrentan este domingo (18:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y Cables) en el estadio Luis Franzini, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Gustavo Tejera será el árbitro principal.

El Violeta llega con cinco puntos en el Clausura, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, y ocupa la zona baja de la tabla. En la fecha anterior estuvo muy cerca de llevarse una victoria del Gran Parque Central: ganaba 2-0 ante Nacional hasta los últimos minutos, pero terminó perdiendo 3-2 con tres goles tricolores en los descuentos.

Antes de ese golpe, el equipo de Mauricio Larriera había conseguido una victoria importante frente a Deportivo Maldonado, 1-0 en el Franzini, y también había empatado 1-1 ante Central Español. El técnico vuelve a tener al equipo ante un partido especial, en casa y frente a su tradicional rival.

Danubio llega todavía más necesitado. Tiene cuatro puntos en siete fechas, con cuatro empates y tres derrotas, y todavía no ganó en el Clausura. Lleva 16 partidos sin conocer la victoria por Liga AUF Uruguaya. En su última presentación igualó 1-1 ante Montevideo Wanderers en Jardines del Hipódromo. Antes había empatado 1-1 con Juventud y sufrido derrotas ante Peñarol y Progreso.

La situación también pesa en la tabla del descenso. El Franjeado se encuentra en zona roja y llega con un promedio de 1,045, apenas por encima de Progreso y por debajo de Wanderers y Cerro. En la Anual, Danubio suma 26 puntos, mientras que Defensor tiene 32.

El antecedente más reciente entre ambos terminó 0-0 en Jardines del Hipódromo, por la octava fecha del Apertura. Fue un partido de varias situaciones de gol, especialmente en el primer tiempo, en el que los arqueros Mauro Goicoechea y Kevin Dawson fueron protagonistas.

Maicol Ferreira festeja su gol para Danubio ante Wanderers por el Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

Defensor Sporting vs. Danubio: alineaciones probables

Hora: 18:00.

Estadio: Luis Franzini.

Torneo: Clausura, fecha 8

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow, Cables

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Diego Abella; Germán Barrios, Lucas Paul de los Santos, Nicolás Wunsch; Lucas Agazzi, Brian Montenegro, Alan Torterolo.

DT: Mauricio Larriera.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh; Facundo Balatti, Juan Millán, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta, Leandro Sosa; Sebastián Fernández y John Kleber.

DT: Leonel Rocco.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Leodán González y Diego Riveiro.