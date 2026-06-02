Mauricio Larriera es nuevo técnico de Defensor Sporting: buscará revertir la dura crisis deportiva del violeta

Mauricio Larriera será el nuevo entrenador de Defensor Sporting para el resto de la temporada y comenzará a dirigir en la próxima fecha frente a Boston River como sucesor de Román Cuello. El entrenador estaba libre desde octubre de 2025, cuando dejó su puesto en Everton de Viña del Mar. Ahora, volverá a dirigir en el equipo del Parque Rodó del cual ya fue director técnico durante un breve período de tiempo en 2015.

Su último pasaje por el fútbol uruguayo fue dirigiendo a Peñarol, etapa que culminó en agosto de 2022 luego de consagrarse como campeón uruguayo de la temporada 2020/21 y campeón de la Supercopa de Uruguay 2021/22. Después de eso, pasó por Alianza Lima de Perú, Newell´s Old Boys de Argentina y Everton de Chile. En este último destino, el floridense dirigió un total de 22 partidos en los que cosechó 26 de puntos de los 66 posibles: ganó 7, perdió 10 y empató los 5 partidos restantes.

Por su parte, en Defensor Sporting, el entrenador ya cuenta con una buena imagen de respaldo que formó durante su paso en 2015. En aquel período comprendido entre febrero y junio, dirigió 15 partidos en los que consiguió siete victorias, seis empates y apenas dos derrotas. Al currículum de Larriera en el fútbol local, se suman sus antecedentes por Racing, Danubio y Montevideo Wanderers.

Actualmente, el Fusionado no atraviesa un buen año, en parte, por la tempranera eliminación que sufrió ante Montevideo City Torque en fase previa de Copa Sudamericana. De seguir así, el panorama para la siguiente temporada tampoco es demasiado alentador: se encuentra en el puesto 11 de la Tabla Anual y a seis puntos de los puestos que clasifican a competencias internacionales.

Larriera tendrá un desafío enorme para intentar revertir el mal momento que atraviesa Defensor. La última victoria del equipo fue hace más de un mes, cuando venció por la mínima diferencia a Progreso en el Franzini. Desde ese momento y en los siguientes cinco partidos, no ganó ni un solo encuentro. Empató ante Peñarol en la penúltima fecha del Torneo Apertura, cayó de forma consecutiva frente a Juventud de las Piedras, Central Español y Peñarol, para volver al empate en la tercera fecha del Intermedio contra Racing.

De los últimos 10 partidos, Defensor ganó solo dos, empató cuatro y perdió los cuatro restantes. Es decir que, de 30 puntos en juego, el equipo solo sumó 10. En la próxima fecha deberán enfrentarse como locales a Boston River, este domingo 7 de junio a las 18:30.