“Le di un beso a Bentancur en el vestuario”: De Zerbi, entrenador de Tottenham, defendió al uruguayo

La realidad de Tottenham no es la mejor. La temporada pasada luchó por su permanencia en la Premier League y actualmente se encuentra penúltimo y sin ganar aún, con solo tres puntos producto de tres empatas en las primeras seis fechas. El uruguayo Rodrigo Bentancur fue expulsado a los 12 minutos de haber ingresado en el último partido, pero su entrenador Roberto De Zerbi, lo respaldó. “Me gustó al situación de la roja”, dijo el italiano.

El partido estaba igualado sin goles en Old Trafford cuando el volante de la selección uruguaya ingresó en los Spurs para reemplazar a Lucas Bergvall; corrían 66 minutos y a los 73 minutos los Diablos Rojos abrieron la cuenta. Cinco minutos más tarde, Bentancur se fue expulsado. El partido terminó 1-1 con un gol de Dominic Solanke sobre la hora.

El uruguayo, sobre el vértice del área grande, se barrió con vehemencia para cortar un avance de Luke Shaw. Pese a la agresividad de la acción, fue una barrida totalmente limpia y luego Bentancur trabó con otro jugador del United. Enseguida, Shaw fue a buscarlo y le propinó un empujón.

Bentancur se levantó, quedó frente a frente con el futbolista inglés y movió su cabeza hacia adelante estando cara a cara y muy cerca de Shaw, que acusó el golpe y cayó al suelo. El árbitro compró, expulsó al uruguayo por la expulsión y Lolo tendrá al menos tres fechas de suspensión por la sanción automática ante una “reacción violenta”. Tottenham puede apelar, pero en caso de no tener éxito, podría computarse otro partido de suspensión.

¡TOLE TOLE Y EXPULSADO BENTANCUR! El mediocampista uruguayo del Tottenham tuvo un encontronazo con Luke Shaw y el árbitro Stuart Attwell, apoyado en el VAR, le sacó la segunda amarilla al oriental. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/kC6csrebOG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

No es el mejor momento del club ni de Bentancur, pero Roberto De Zerbi, entrenador del equipo, salió a bancar al uruguayo.

“Hoy demostramos que somos un equipo. Por primera vez en la temporada jugamos como un equipo. Sufrimos, dominamos el partido, pero en cada situación del juego estuvimos metidos en el partido. El fútbol es así. Me gustó la situación de la roja de Rodrigo Bentancur, necesitamos eso en este momento, no la expulsión, pero no podemos aceptar la derrota, recibir un gol, tenemos que reaccionar de todas las formas que podamos. Fue una forma equivocada, pero le di un beso a Bentancur en el vestuario porque necesitamos este tipo de reacción con personalidad, el fútbol es personalidad”, manifestó el italiano.