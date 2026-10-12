Así es el nuevo complejo deportivo de Cerro Largo Fútbol Club: “Se posiciona desde un lugar diferente”

Para crecer hay que sentar las bases y Cerro Largo Fútbol Club dio un paso muy importante de cara a su futuro. El club arachán, después de un año del inicio de las obras, inauguró el Campo Arachán, su complejo deportivo de entrenamiento que lleva el nombre de su vicepresidente, Lorenzo Albano. En la ceremonia estuvo presente el exentrenador Danielo Núñez y el actual director técnico Bruno Silva; ambos fueron parte de la oratoria.

La jornada, el pasado fin de semana, también contó con la presencia del presidente del club Ernesto Dehl, de Ignacio Alonso, máxima autoridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de Christian Morel, intendente de Cerro Largo, parte importante en el comodato que firmó el club por el terreno que comprende 10 hectáreas sobre la ruta 8.

La Brigada de Caballería N°2 interpretó el Himno Nacional y algunos de los sectores del complejo deportivo homenajean a personalidades importantes del club arachán. La sala médica se llama Claudio Spinelli, el vestuario lleva el nombre del actual entrenador Bruno Silva, el gimnasio “Prof. Juan Jacinto Rodríguez” y el gimnasio “Prof. Mateo Caballero”.

El complejo cuenta con cinco canchas y hay dos de ellas que ya están bautizadas. La número 2 se llama Sebastián Assis, actual capitán, y la número 1 Danielo Núñez, exentrenador, que dio un discurso en la ceremonia.

“Un sueño vuelto realidad”, dijo Danielo Núñez

“Quedó atrás buscar lugares y estrategias, ver cómo entrenar, canchas duras y sin pasto, contra la salud del deportistas. Y aun así se logró todo lo que se logró. Hoy la institución se posiciona desde un lugar complemente diferente. Un sueño vuelto realidad. Felicitaciones al presidente, que llevó adelante esta obra y cada detalle para que esto sea lo que se está mostrando hoy. Los jugadores no van a meter a partir de hoy, siempre metieron y siempre dejaron todo”, expresó Núñez.

“Felicitar a los dirigentes que acompañaron la idea y al Pato, que se merece, porque es un hombre con equilibrio, que lo considero un amigo y siempre me ha ido de frente. Bien puesto el nombre del complejo y que pueda disfrutarlo en vida muchos años más”, manifestó Danielo, que dejó la dirección técnica del equipo por motivos médicos.

Danielo Núñez estuvo presente en la inauguración del complejo deportivo de Cerro Largo. Foto: Cerro Largo FC

“Un antes y un después”, manifestó Bruno Silva, actual entrenador

“Estamos muy orgullosos de lo que tenemos y tenemos que disfrutarlo mucho, no solo los entrenadores y los futbolistas si no todo el departamento, tratar de darle el valor que tiene. Le dije a Ernesto (Dehl) que esto iba a ser un antes y un después. Acá está mi familia, hay amigos y se da una particularidad en este complejo complejo. Esa ruta la empecé a transitar todos los días de niño para ir a Melo por ese sueño de niño de ser futbolista profesional. Me siento privilegiado de haber cumplido ese sueño. Queremos contagiarlos de adentro para afuera, esperemos conseguir esa energía positiva. El equipo va a tener una actitud que va a dejar todo y se van a sentir identificados constantemente”, aseguró el actual director técnico, que comenzó su segundo ciclo con derrota ante Albion, y tiene como objetivo mantener la categoría.

Bruno Silva, actual DT, y Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, en la inauguración del complejo deportivo. Foto: Cerro Largo FC

Así es el nuevo complejo deportivo de Cerro Largo:

El complejo que construyó el club cuenta con gimnasio, sala médica, sala de técnicos, vestuario, zona de crioterapia, cocina/comedor, cinco canchas y un lago artificial para riego.

Campo Arachán Lorenzo Albano: el nuevo complejo deportivo de Cerro Largo. Foto: Cerro Largo FC

Vista al gimnasio del complejo deportivo de Cerro Largo. Foto: Cerro Largo FC

Gimnasio del complejo deportivo de Cerro Largo. Foto: Cerro Largo FC

Vestuarios del complejo deportivo de Cerro Largo. Foto: Cerro Largo FC