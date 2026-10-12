Sergio Rochet no logra dejar atrás las lesiones: sufrió un nuevo retroceso y difícilmente vuelva a jugar en 2026

Los problemas físicos siguen complicando a Sergio Rochet, quien atraviesa un difícil momento en Internacional de Porto Alegre. Cuando parecía que estaba cada vez más cerca de regresar a las canchas, el arquero uruguayo de 33 años sufrió un nuevo contratiempo en su recuperación de la lesión lumbar que lo mantiene alejado de la actividad desde hace varios meses.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, el exarquero de Nacional presentó un retroceso en su evolución y debió someterse a un nuevo procedimiento en la zona lumbar, conocido como bloqueo o infiltración. Esta situación encendió las alarmas en el conjunto colorado, donde consideran muy difícil que el uruguayo pueda volver a disputar un partido oficial en lo que resta de 2026.

El futbolista había sido operado el pasado 4 de agosto para corregir una hernia de disco, luego de sufrir un cuadro de lumbalgia que le impidió desarrollar su actividad con normalidad. Desde entonces comenzó un proceso de rehabilitación que, en las últimas semanas, había mostrado señales positivas.

De hecho, Rochet había retomado los trabajos con pelota y existía la expectativa de que pudiera reincorporarse al plantel durante octubre para afrontar la recta final del Campeonato Brasileño. Sin embargo, todavía no estaba habilitado para realizar ejercicios de impacto ni entrenarse a la par de sus compañeros.

La evolución no fue la esperada y el arquero volvió a sentir molestias, por lo que los médicos determinaron la necesidad de realizar una infiltración en la región lumbar. Actualmente continúa trabajando con los fisioterapeutas de Internacional y no existe una fecha prevista para su regreso a las canchas.

La situación fue confirmada por el propio club brasileño al comunicar las novedades sanitarias del plantel antes del clásico frente a Gremio, disputado el domingo 11 de octubre.

Un 2026 marcado por las lesiones y varios meses sin jugar

La última aparición oficial de Sergio Rochet fue el pasado 26 de junio, cuando ingresó en el entretiempo del encuentro que Uruguay perdió 1-0 frente a España por la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que significó la eliminación de la Celeste.

Para encontrar su último partido defendiendo el arco de Internacional hay que retroceder todavía más: fue el 12 de mayo, en la victoria 3-2 frente a Atlético Mineiro por la Copa de Brasil.

Desde entonces, el arquero no volvió a disputar minutos con el conjunto de Porto Alegre y su temporada quedó condicionada por los problemas físicos.

La lesión lumbar se suma a una extensa lista de inconvenientes que Rochet ha sufrido desde su llegada al fútbol brasileño en julio de 2023. En ese período padeció una fisura en las costillas, una lesión de cadera, una tendinosis en la rodilla izquierda, una fractura en la mano izquierda y una lesión en la pantorrilla derecha, además de la intervención quirúrgica en la columna de este año.

Sergio Rochet en el partido entre Uruguay y México. Foto: @Uruguay.

Su continuidad en Internacional también está en duda

Más allá de la preocupación por su estado físico, el nuevo contratiempo también genera incertidumbre sobre el futuro deportivo del arquero uruguayo.

Rochet tiene contrato con Internacional hasta diciembre de 2026 y su vínculo incluye una cláusula de renovación automática por una temporada adicional, siempre que dispute al menos el 60% de los encuentros del equipo durante el año.

Sin embargo, el uruguayo participó en apenas 17 de los 48 partidos que disputó Internacional en la presente temporada, lo que representa un 35,4% de participación.

Con solamente ocho encuentros por delante, el arquero ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el porcentaje necesario para activar esa renovación.

Sergio Rochet en la previa del clásico entre Inter de Porto Alegre y Gremio. Foto: Inter.

De esta manera, su continuidad en el conjunto brasileño dependerá de una negociación y de la decisión que adopte la nueva directiva, que asumirá sus funciones en enero de 2027.

Rochet llegó a Internacional a mediados de 2023, después de su destacado pasaje por Nacional, y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de aquella temporada.

Sin embargo, los reiterados problemas físicos condicionaron su continuidad en el arco colorado y ahora, con un nuevo retroceso en su recuperación, todo indica que el uruguayo podría cerrar el 2026 sin volver a jugar oficialmente.