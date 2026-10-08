El arco de Uruguay pos Muslera: la limitante de las lesiones, una decisión de Rochet clave y varios en carrera

Diego Forlán le dio un partido a cada uno de los tres arqueros que llevó a la gira por Asia: Santiago Mele (29) custodió el arco celeste en la derrota 3-1 contra Japón, Cristopher Fiermarín (28) estuvo en el 4-1 a Corea del Sur y Thiago Cardozo (30) en el 6-1 ante India. El entrenador los quiso ver en acción a los tres, más allá de que alguien puede pensar que no es lo mejor para estabilizar a un golero de cara al futuro.

Claro está, la incertidumbre que hay en relación a la continuidad de Cachavacha en la selección uruguaya también es motivo de pruebas, pensando en buscar los mejores para cada puesto de la Celeste. Pero, en principio, parece adecuada la decisión del técnico, ya que no es lo mismo verlos entrenar que en competencia.

ERA POS MUSLERA. Uruguay viene de una época en la que Fernando Muslera quedó marcado como un arquero récord. Fue el elegido por el maestro Tabárez para su proceso, y quedó en la historia por sus excelentes intervenciones en el Mundial de Sudáfrica 2010 y para coronar con título la Copa América de 2011. Después del Mundial de Qatar 2022 (bajo el mando de Diego Alonso), en el que fue suplente de Sergio Rochet, cuando pocos lo imaginaban reapareció en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde tuvo una mala actuación y terminó cerrando su ciclo en la Celeste de una forma inadecuada para lo que fue su carrera.

La próxima gran competencia será la Copa América de 2028 y posteriormente el Mundial de 2030, con el comienzo de las Eliminatorias el próximo año, aunque sin la carga exigente para Uruguay por ser uno de los anfitriones. El DT debe buscar consolidar a un arquero. Los dos nombres que decantan son los de Sergio Rochet (33) y Franco Israel (26), por historia en la selección, por condiciones, aunque no por presente. Y actualmente ambos tienen una coincidencia: si hay dudas en relación al arco de la selección, es porque los dos han tenido muchas dificultades físicas en los últimos tiempos que les han prohibido tener continuidad.

Mientras Rochet fue al Mundial limitado desde lo físico y recién ahora está volviendo (ver nota aparte), Israel -que se perdió la Copa del Mundo- aún sigue en proceso de recuperación. El guardameta del Torino se operó los tendones de ambos hombros y ahora aguarda por el tiempo adecuado para volver a practicar el tren superior. Tiene contrato con el club italiano hasta junio de 2028, tiene a su favor que todavía es un arquero joven y que ha estado siempre en grandes equipos en Europa, como Juventus y Sporting de Portugal. Le ha costado tener continuidad debido a dificultades físicas, pero tiene todo para afianzarse en Uruguay siempre y cuando logre encontrar ritmo, clave para un jugador en su puesto.

Mele (fue el tercer arquero en el Mundial), que está siendo suplente en Independiente, no mostró su mejor versión contra Japón y no ha logrado salir del continente, mientras Fiermarín (de buena actuación ante Corea) ha tenido continuidad y rendimientos destacados en Defensa y Justicia y Atlético Bucaramanga. Cardozo ha encontrado estabilidad en Belgrano de Córdoba (es figura), aunque falló en el único gol que marcó India en su debut con la selección uruguaya.

Se aproxima un paso clave para Sergio Rochet

En julio de 2023 Sergio Rochet llegó al Inter de Porto Alegre y la rompió. Llegó con una edad ideal, con confianza de Nacional y siendo arquero de selección afianzado. Fue titular en el Mundial de Qatar 2022 y titular en gran parte del proceso de Marcelo Bielsa, pero curiosa y sorpresivamente le cedió la titularidad a Fernando Muslera para la Copa del Mundo 2026. Jugó el segundo tiempo del partido contra España después de la falla de Muslera y respondió, aunque Uruguay igualmente perdió y quedó eliminado. El nacido en Nueva Palmira es un golero líder, es referente e impone por su físico y por su personalidad. Con confianza es, sin dudas, de lo mejor que tiene Uruguay en ese puesto. Y si hoy se está dudando de él para ser titular indiscutido en la selección es solamente por los problemas físicos.

Hablando solo del Brasileirao, pasó de jugar 19 partidos en 2023 (en un semestre) y 28 en 2024, a 15 en el 2025 y 11 en la presente temporada, donde Inter pelea por no descender. Una fractura en la mano lo complicó el año pasado así como una lesión en el pie en el último trimestre, y en este año empezó a tener dificultades en la vértebras y las lumbares desde mayo. Llegó disminuido al Mundial y en agosto se operó. Recién está semana está volviendo a trabajar con cierta normalidad, pero el club ya contrató a Matheus Cunha y sueña con Alisson para el 2027.

Rochet termina contrato a fin de año y es poco probable que siga en Inter. Si bien tenía estipulado en su contrato una renovación automática, no llegará al 60% de los partidos jugados por la lesión. Además, hay elecciones. Por eso, su próximo paso será clave pensando en la selección. En marzo cumplirá 34 años.

Una por una, las opciones de Diego Forlán además de Rochet

Franco Israel

No juega desde diciembre y hasta mayo fue suplente, y se lesionó. Por edad y condiciones, bien podría comenzar su era en Uruguay, pero necesita tener continuidad. Tiene contrato en Torino hasta 2028.

Santiago Mele

Llegó a Independiente pero perdió el puesto. De los que están aptos hoy, sería el titular. Fue el tercer arquero celeste en el Mundial. Es un golero no muy alto (1.85), volador y de rendimiento aceptable.

Cristopher Fiermarín

Es un golero con continuidad en los últimos años (Tolima, Defensa y Justicia, Bucaramanga), que jugó un mal amistoso contra EEUU antes del Mundial y tuvo un muy buen rendimiento con Corea del Sur ahora.

Thiago Cardozo

Otro arquero de baja estatura (1.82), pero que le hizo muy bien su llegada al fútbol argentino, donde encontró su lugar, primero en Unión y ahora en Belgrano, donde logró un título histórico. Forlán lo probó.

Sebastián Jaume

Fue una de las sorpresas de Forlán en la lista de reserva. El arquero de Albion, de 22 años, tiene muchas condiciones: es técnico, volador y arriesga hasta demasiado con los pies. Debe seguir creciendo.

Ignacio De Arruabarrena

Continuamente es elegido el mejor jugador del Arouca de Portugal por sus atajadas. Atraviesa un gran presente y fue reservado por el DT. Defendió a la selección en el Preolímpico Sub 23 del 2020.

Mauro Silveira

El exarquero de Wanderers se ha destacado en el Junior y ha estado en el scouting de la selección en varias oportunidades. Tiene 26, estuvo en el plantel en dos amistosos de 2024 e hizo el proceso juvenil.

Bruno Antúnez

Es un arquero de mucho futuro, de 1.84 metros. Desde 2025 se transformó en una de las gratas revelaciones del fútbol uruguayo en Boston River. Tiene todo para emigrar a un país más competitivo.