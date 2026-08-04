Rochet será intervenido quirúrgicamente por una lesión que generó "restricciones" durante el Mundial con Uruguay

Sergio Rochet atraviesa un presente afectado por las lesiones. El arquero ya se perdió 11 partidos con Internacional en el año por lesiones, al ser afectado por una lumbalgia luego de recuperarse de una lesión en el gemelo. Debido a eso el club decidió someterlo a cirugía este martes, luego de que el tratamiento al que venía siendo sometido no diera resultado.

El Colorado incluso sabiendo de la situación del uruguayo consiguió cedido de Cruzeiro al golero Matheus Cunha, que viene alternando en el equipo junto al suplente de Rochet, Anthoni. El jugador que llegó al club Gaucho proveniente de Nacional sufrió la lesión en el calentamiento del partido donde su equipo enfrentó a Vasco da Gama, el 16 de mayo, y de ahí en más no pudo volver a jugar.

El arquero venía recuperándose de una lesión en el gemelo que lo dejó afuera de cinco partidos, pero recayó en otro problema sanitario luego de atajar frente a Coritiba y Athletic. Según el comunicado del Inter, la lumbalgia también le "ocasionó restricciones en el período que estuvo con la selección uruguaya". A su vez el club expresó que el jugador quedará al margen de los próximos partido y que comunicará los detalles de su proceso de recuperación.

En la temporada Rochet disputó 17 partidos y recibió 19 goles con su club, pudiendo dejar su arco en cero, en cinco ocasiones. A eso hay que sumar los dos partidos que estuvo bajo los tres palos del arco de Uruguay, donde no recibió goles, en el empate 0-0 ante Argelia y la caída 1-0 ante España donde ingresó en el segundo tiempo.

Superada ya la primera mitad de la temporada de liga, el Inter no se encuentra en una posición cómoda, pudiendo entrar en zona de descenso si Gremio o Remo suman en sus respectivos partidos de este sábado.