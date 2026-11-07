Uruguay en el Complejo Celeste: Sebastián Jaume ya está a disposición de Forlán con otros tres futbolistas

La selección de Uruguay liderada por Diego Forlán comienza a recibir a sus primeros convocados en el Complejo Celeste. Este sábado por la mañana se incorporó Sebastián Jaume, arquero de 22 años con actualidad en Albion. Es el único citado del medio local y ya está a la par de sus compañeros.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó a través de su página oficial que, aunque la ventana internacional comienza de forma oficial el próximo lunes 9 de noviembre, Jaume pudo incorporarse antes luego de una acción coordinada con el Pionero, tomando en cuenta que no habrá fútbol uruguayo este fin de semana a raíz de la visita del Papa León XIV.

Los primeros futbolistas en ponerse a la orden de Forlán fueron Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, quienes se presentaron en la casa de la Celeste el viernes por la mañana. Pudieron hacerlo tomando en cuenta que Flamengo, el club que representan, tampoco tendrá competencia oficial este fin de semana.

La selección informó que el domingo será día de descanso para los jugadores y que, de acuerdo a la planificación, el martes ya tendrían al plantel completo en el Complejo Celeste. A medida que finalicen sus respectivos partidos a nivel clubes emprenderán viaje rumbo a Uruguay.

En esta fecha FIFA de noviembre la selección de Uruguay disputará dos amistosos. El primero será el viernes 13 de noviembre ante Argentina en La Bombonera, al tiempo que el segundo será el martes 17 contra República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel situado en Maldonado.