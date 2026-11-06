El Papa León XIV recibió la camiseta de la selección de Uruguay: “Fue un momento muy emocionante”

El papa León XIV llegó a Uruguay y en su visita recorrió parte de la Plaza Independencia donde se dio un momento singular: le obsequiaron la camiseta de la selección uruguaya. “Fue una invitación del equipo del señor presidente (Yamandú Orsi). Nos invitaron a nosotros del programa Peloto al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior”, le indicó a Ovación Agustín Iparraguirre, director del programa social de la cartera.

Cabe destacar que Pelota al Medio a la Esperanza se trata de un programa social y educativo del Ministerio del Interior en el que utiliza el deporte como herramienta de integración, convivencia y prevención de la violencia.

Iparraguirre fue la persona que le dio la camiseta Celeste al sumo pontífice, quien saludaba a distintas autoridades. “Fue un momento muy emocionante, muy emotivo. Y agradecido con Presidencia que nos invitó y confió en el programa Pelota al Medio”, remarcó.

Asimismo, comentó cómo surgió esta idea de darle la casaca de la selección uruguaya. “Pensando un poco qué le podíamos entregar, entre todos pensábamos en una camiseta de Uruguay. La pedimos a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), nos la dieron y simplemente mostramos la camiseta cuando llegó; tuvimos el gran honor de que la fuera a recibir con mucho gusto. Y en nombre de todo el equipo de Pelota al Medio la recibió”, narró.

Iparraguirre continuó: “Vinieron equipos de la Sub-16 y la Sub-18 de la Liga Universitaria de Deportes, que son chiquilines de 18 barrios de la zona metropolitana, que juegan todos los domingos en la Liga. Son gurises que van al liceo, que estudian, que están en barrios totalmente desafiantes y le dan para adelante. El programa los acompaña y fueron ellos los encargados de recibir al papa”.

El Papa recibió la camiseta de la Selección 🇺🇾 pic.twitter.com/OZkEMASfC3 — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) November 6, 2026

Asimismo, algunos de los chicos que forman parte del programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior se refirieron a este encuentro con el papa. "Me parece un momento trascendental porque representar al país es mucho para mí y a través de una delegación es más lindo", dijo uno de los chicos a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.

Cuál es el itinerario del papa en Paysandú

El papa León XIV saluda a un bebé en la Peatonal Sarandí. Foto: Ignacio Sánchez.

El sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres. Para participar se requiere obtener una presentar una entrada gratuita que se obtiene en la web papaleonuruguay.uy .

Después del mediodía el papa volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV. Para esta actividad, abierta al público, se requiere la entrada gratuita que también se retira en la web.

La agenda de León XIV en Florida

El domingo el papa irá a Florida. Está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, también gratuita.

Finalmente el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.