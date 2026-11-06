Plaza Colonia se coronó campeón de la B y ascendió a Primera División tras fallo por el partido con Oriental

Plaza Colonia se coronó campeón de la B y consiguió el ascenso a la Primera División de cara a la temporada 2027. Esto debido a que la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ratificó la sanción a Oriental por lo ocurrido en su duelo ante el conjunto Pata Blanca en la fecha 16 de la fase regular.

En esa oportunidad, el conjunto de La Paz se impuso por 2-0 sobre el elenco del interior del país gracias a los goles de Renato Alexandrino y Matías Rigoleto el pasado 30 de agosto.

Sin embargo, el elenco que conduce técnicamente Juan Ignacio Ayaso llevó a cabo una denuncia porque su rival había utilizado seis extranjeros de forma simultánea, superando el límite permitido de cinco por reglamento. A pesar de esto, Oriental apeló esta medida.

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia en el encuentro ante Miramar Misiones. Foto: @plazacolonia1917.

La Comisión de Apelaciones de la AUF ratificó la sanción por lo que Oriental de La Paz perdió los tres puntos y se los dieron al Pata Blanca, con los que se aseguró la primera posición de la Tabla Anual a una fecha del final de la fase regular.

En esa línea, Plaza Colonia vuelve a la Primera División del fútbol uruguayo tras tan solo jugar una temporada en la B. Cabe recordar que el conjunto Pata Blanca descendió a la B el año pasado.

Sigue la lucha por el segundo ascenso

Carlos Sánchez celebra el gol que marcó que en el partido entre Rentistas y Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay. Foto: @RentistasSad.

Plaza Colonia quedó con 53 unidades y ya sabe que nadie lo mueve del primer lugar, pero aún queda por definirse el segundo ascenso, que lo obtendrá el equipo que finalice en el segundo puesto de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.

Esa lucha es entre tres elencos: Rentistas, Atenas y Colón. El Bicho Colorado está segundo con 49 puntos, mientras que el elenco de San Carlos y el tricolor de Brazo Oriental ocupan el tercer y cuarto puesto con 48 unidades, respectivamente.

El tercer ascenso a la Primera División se dirimirá por medio de un playoffs en el que participarán los equipos que finalicen desde el tercer al sexto puesto. Eso sí Fénix, que fue campeón del Torneo Competencia, termina entre los seis primeros: actualmente se encuentra en el séptimo sitio.

Por lo tanto, si el conjunto de Capurro no acaba entre esos puestos, los que clasificarán a los playoffs por el último ascenso serán aquellos equipos que acaben finalicen entre el tercer al quinto lugar.

La actividad de la fecha 26 de la fase regular de la Segunda División Profesional

Martes 10 de noviembre

Huracán vs. River Plate

16:30.

Parque Palermo.

Miércoles 11 de noviembre

La Luz vs. Fénix

16:30.

Complejo Rentistas.

Tacuarembó vs. Miramar Misiones

16:30.

Estadio Goyenola.

Jueves 12 de noviembre

Atenas de San Carlos vs. Oriental de Las Paz

16:30.

Estadio Atenas.

Plaza Colonia vs. Rentistas

16:30.

Parque Prandi.

Cerrito vs. Colón

16:30.

Parque Maracaná.

Sábado 14 de noviembre

Paysandú vs. Uruguay Montevideo

19:30.

Estadio Artigas de Paysandú