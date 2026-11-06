El detonante que produjo la baja de Lazzarino de las elecciones en Peñarol: la versión de Espacio Aurinegro

Tres días después de anunciar una alianza auspiciosa con Evaristo González, Carlos Lazzarino sorprendió a todos con la repentina decisión de bajarse inexorablemente de las elecciones en Peñarol, a un mes y monedas de los comicios (sábado 12 de diciembre) y con más de un semestre de trabajo sobre los hombros junto la agrupación que fundó y lideró: Espacio Aurinegro 135.

Lo más sorprendente de la situación es que, según el comunicado que envió a los medios el propio Lazzarino, fue un problema interno en su agrupación lo que le generó un pico de estrés y por lo que tomó la decisión de retirarse. "Las diferencias surgidas dentro de la propia agrupación, particularmente respecto al acuerdo político alcanzado con Evaristo González, hicieron imposible mi continuidad", expresó para anunciar su "desvinculación definitiva".

No obstante, según pudo saber Ovación con fuentes de la "Mesa Ejecutiva" de Espacio Aurinegro 135, el cortocircuito interno se generó durante una reunión vía online que mantuvieron durante la noche del miércoles, horas antes del anuncio público que hizo Lazzarino por su cuenta.

Según señalan, no fue un problema por quién de los dos candidatos iba como presidente y quién de vice. De hecho eso ya estaba acordado: por una cuestión de experiencia reciente en la mesa chica del club y su política interna, Evaristo González iba a ser el candidato número uno de la "alianza estratégica" y Lazzarino el número dos.

Cabe recordar que el propio Lazzarino había declarado, cuando se confirmó la alianza, que lo primero que conversaron durante la reunión de ocho horas que mantuvieron los dos el pasado lunes fueron "los puntos más fundamentales para sacar adelante al club" y que "priorizar los programas abrió paso para hablar de una posible alianza".

"Luego haremos el análisis FODA correspondiente, para ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre por qué uno debe ser el uno y el otro debe ser el dos", agregó en aquel momento.

Sin embargo, el primer y segundo lugar de la lista definitiva no fue el motivo de la discusión, ni el tres ni el cuatro. Según señalan desde Espacio Aurinegro 135 fue "la posibilidad de negociar el quinto lugar".

El tercer lugar de la lista era para Gustavo Guerra, contador y mano derecha de Evaristo, y el cuarto para Pablo Amaro, líder de la lista 82 "Vamos Peñarol" que días atrás anunció su respaldo al "Espacio Siglo XXI" de Evaristo González.

Fue algo que no objetaron desde la agrupación de Lazzarino porque entienden que Espacio Aurinegro 135 es una agrupación nueva, con mucha gente joven o sin tanta experiencia en la política del fútbol y del club, y les pareció razonable que esos sean los cuatro primeros lugares de la lista. Por una cuestión estratégica, no política, insisten.

Carlos Lazzarino y Evaristo González se unen para las elecciones de Peñarol 2026. Foto: El País

El detonante que produjo la baja de Lazzarino de las elecciones en Peñarol

El detonante habría sido una discusión por un hipotético quinto lugar en el Consejo Directivo, que siendo muy optimistas en cuanto a la votación hablaron de poder obtener.

En la reunión online, algunos miembros de la agrupación pusieron sobre la mesa la posibilidad de que ese quinto lugar sea para un miembro de Espacio Aurinegro 135, cosa que Lazzarino no aceptó porque entendía que no había más nada que negociar con Evaristo. Él se mantuvo en priorizar lo estratégico sobre el reparto de cargos y eso generó una discusión. Increíblemente, por un quinto lugar en el Consejo Directivo al que les era muy difícil de acceder.

Se elevó el tono de la discusión hasta que propusieron llevar el tema a votación, como rige en el propio estatuto de la agrupación: las decisiones se deben tomar por consenso o mayoría en la Mesa Ejecutiva, no de forma unilateral. Es una visión que Lazzarino proyectaba aplicar dentro del Consejo Directivo de Peñarol y en la que se basaba gran parte de su proyecto, en contra del sistema presidencialista que a su entender aplica Ignacio Ruglio en el club.

Sin embargo, esta vez Lazzarino no habría dado el brazo a torcer y dijo que no iba a participar de la discusión: que si votaban eso, se bajaba. La discusión continuó y él se desconectó de la reunión.

Todos pensaron que al otro día se iban a calmar las aguas y seguirían su camino hacia las elecciones, pero se desayunaron con la noticia de que Lazzarino se había bajado indefectiblemente de las elecciones. Había salido de todos los grupos de WhatsApp, eliminado su cuenta de Twitter (X) y enviado un comunicado a la prensa anunciando su decisión.

"Es una lástima porque trabajamos mucho en los últimos seis meses y pasamos muchas cosas juntos, incluso de carácter personal. Le agradecemos de corazón su trabajo y liderazgo, pero seguiremos trabajando por el club y ahora junto a Evaristo González", señalaron en diálogo con Ovación.

El comunicado de Espacio Aurinegro 135