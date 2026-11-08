Copa de Brasil: Palmeiras pasaba por golazo de Piquerez, Vasco lo remontó por el Pumita y el Verdao ganó por penales

Palmeiras avanzó a la final de la Copa de Brasil con buena participación de Joaquín Piquerez. El conjunto paulista ganó 5-4 en la tanda de los penales al Vasco da Gama tras haber caído 2-1 en los 90 minutos en el Estadio São Januário. Cabe destacar que en la ida había ganado el Verdao por 1-0.

La historia comenzó de la mejor forma para el locatario porque en el minuto 16 logró ponerse en ventaja e igualar la llave por las semifinales de la Copa de Brasil. Tras un buen centro rastrero, el argentino Facundo Colido le pegó de primera para establecer el 1-0.

Con este resultado, el equipo de Río de Janeiro, que tuvo en el comienzo del partido al uruguayo José Luis Rodríguez en el banco de los suplentes, igualó la llave y obligaba a que todo se definiera en la tanda de los penales.

El conjunto paulista tuvo en el once titular a dos uruguayos: Alexander Barboza y Joaquín Piquerez, quien sería fundamental en la segunda parte. Además, en el banco de los relevos quedó el mediocampista Emiliano Martínez.

En el minuto 55 el exjugador de Peñarol puso el empate transitorio. El zurdo enganchó con su pierna más hábil, entró al área y luego definió de derecha para clavarla en el ángulo con que decretó el 1-1. Fue un golazo.

PIQUEREZ FEZ PUTARIA. pic.twitter.com/62IcWJOTlw — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) November 8, 2026

El director técnico del Vasco da Gama, Pedro Emanuel, mandó a la cancha a Rodríguez en el minuto 67 por Paulo Henrique. Y en el 76, el argentino Alan Lescano movió rápido la pelota en un tiro libre para que Rodríguez disparara para el 2-1.

TEMOS QUE FALAR DO QUANTO É SUBESTIMADO O JOGADOR PUMA RODRÍGUEZ



Pumita com uma baita cobrança de falta faz o segundo do Vasco da Gama pic.twitter.com/4G3IkX5pod — Noite de Copa (@Noitedecopa) November 8, 2026

A 10 minutos del final del partido en el Estadio São Januário, Abel Ferreira sacó al uruguayo Joaquín Piquerez por el paraguayo Ramón Sosa Sánchez.

De esta manera, la historia se definió en la tanda de los penales y ahí fue más efectivo el conjunto que dirige técnicamente el portugués Abel Ferreira, ya que se impuso por 5-4.

Los datos de Joaquín Piquerez y José Luis Rodríguez.

Palmeiras, que también está clasificado a la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, accedió al duelo decisivo por la Copa de Brasil ante Gremio del sábado 6 de diciembre en el Mané Garrincha de Brasilia.

A la selección uruguaya

Tras esta clasificación, Joaquín Piquerez se sumará a la selección uruguaya que dirige técnicamente Diego Forlán de cara a los amistosos de noviembre. El primero será el viernes ante Argentina en la Bombonera, desde la hora 20:00, mientras que el otro será el martes 17 contra República Dominicana, a la hora 20:30, en el Campus de Maldonado.