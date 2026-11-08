La opción de compra que evalúa efectuar Liverpool por Ronald Araujo tras otro gran partido en la Premier League

El Liverpool aún no está en su mejor nivel, pero victorias como la de este domingo frente al Crystal Palace toman un gran valor por la contundencia con la que respondió en sus momentos de mayor duda: primero con un cabezazo de Alexis Mac Allister, luego con un contraataque lanzado por el uruguayo Ronald Araujo y definido por Florian Wirtz, después con el 0-3 de Isak y siempre con tres atajadas decisivas de Alisson Becker.

En dos instantes de inspiración, como se espera de los equipos más potentes del continente, el conjunto de Andoni Iraola se quedó con los tres puntos que estuvieron en el aire tanto con el 0-0 como con el 0-1. Incluso el equipo londinense tuvo méritos para creer en el empate, hasta que Araujo activó una contra letal, con Barcola como pasador del 0-2.

Es cierto que, desde el punto de vista de la tabla de posiciones, solamente fue una victoria frente al último, que apenas sumó siete puntos de los 30 disputados, pero no lo es menos que, durante el primer tiempo y más allá, el Crystal Palace no pareció el último de la tabla. Incluso estrelló un remate en el travesaño de Yeremy Pino y le anularon un gol por centímetros.

Había sufrido el Liverpool, también sostenido por los reflejos de Alisson Becker, cuya atajada fue formidable ante un remate solitario de Kamada en el segundo palo. De esa acción se pasó, casi de inmediato, al gol de Mac Allister. La estrategia tan productiva de los 'reds': Szoboszlai puso la pelota justo en el lugar donde llegó el argentino, cuyo cabezazo desató una victoria que hasta entonces no se intuía.

Fue a los 41'. Un impulso necesario para el Liverpool y un golpe, otro más en esta temporada, para el Palace, que quizá había merecido más, pero se fue al descanso en desventaja. El resultado se consolidó después, pese a que salió a jugar el segundo tiempo con la misma ambición y tuvo alguna opción para empatar, ante la inquietud de Andoni Iraola.

Pero, de repente, Araujo lideró un contragolpe, habilitó a Barcola por la banda izquierda y el francés asistió a Florian Wirtz para el gol. Una acción de manual, ya definitiva para el triunfo del Liverpool, que amplió la ventaja con el 0-3 de Isak y sigue escalando posiciones: está cuarto, pero ya a solamente tres puntos del Manchester City, tercero, aunque todavía a nueve del líder Arsenal.

El Liverpool necesita más, pero sumó tres puntos importantes. Un penal sobre el final significó el descuento para el 1-3 definitivo.

Con información de EFE

La opción de compra que podría efectuar Liverpool

Ronald Araujo está cedido por el FC Barcelona al Liverpool hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros. El uruguayo está teniendo un rendimiento más que satisfactorio bajo las órdenes de Andoni Iraola: ya disputó una docena de partidos, la mayoría como lateral derecho, aunque también se desempeñó como zaguero.

Según informó el medio catalán Sport, en Anfield están conformes con su rendimiento e incluso fue elegido jugador del mes de octubre del Liverpool. Sin embargo, debido al importante costo de la operación, el club inglés no tiene previsto tomar una decisión definitiva hasta el final de la temporada, pese a las versiones que apuntaban a una posible compra anticipada. Además, las eventuales salidas de Virgil van Dijk y Joe Gómez podrían aumentar la necesidad de reforzar la zaga.

El propio Araujo también prefiere esperar. El defensor sabe que Barcelona sigue de cerca su evolución y que todavía tiene contrato con el club catalán hasta 2032. Por el momento, su futuro permanece abierto y ninguna de las partes pretende apurar una decisión.