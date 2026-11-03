José María Giménez tras descenso de Danubio: “Con la certeza de que vamos a volver a donde no merecimos irnos”

La derrota 2-1 de Danubio ante Nacional en Jardines del Hipódromo lo condenó a descender a la Segunda División Profesional. El equipo de la Curva de Maroñas había bajado por última vez a la B en la temporada 2020 y seis años más tarde volvió a sufrir ese semejante golpe, por lo que José María Giménez le mandó un mensaje al público de la Franja.

Josema, que disputó el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la selección de Uruguay, se expresó sobre el duro momento que atraviesa la institución que lo formó como futbolista profesional.

“Todo el pueblo Danubiano con mucho dolor y con la certeza de que vamos a volver de donde no merecimos irnos jamás”, indicó el actual jugador del Deportivo la Coruña de España.

“Abrazo grande y muy fuerte a jugadores e hinchas. Vamo el Danu siempre”, escribió el defensor de 31 años por medio de una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve una foto de un niño con la camiseta y dos banderas de Danubio.

El mensaje de José María Giménez tras el descenso de Danubio.

Cuando restan dos fechas para el final del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, Danubio se quedó sin chances de pelear por mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo y ahora comenzará un proceso de reconstrucción para intentar volver lo más rápido posible.

La historia de José María Giménez en Danubio

Giménez disputó un total de 16 encuentros con la casaca de Danubio. Su debut en la máxima categoría del fútbol uruguayo se dio el 10 de noviembre de 2012 en la caída 1-0 ante Central Español. En esa oportunidad ingresó para disputar los segundos 45 minutos en el club danubiano, que era dirigido por Juan Ramón Carrasco.

La última vez que le oriundo de Toledo se calzó la camiseta del conjunto de la Curva de Maroñas fue el 1° de junio de 2013 en lo que fue victoria de Danubio sobre Cerro Largo por 1-0.

José María Giménez con la camiseta de Danubio marca a Diego Laxalt. Foto: Archivo El País.

A partir de ahí, Giménez comenzó su extenso recorrido en el Atlético de Madrid donde disputó un total de 384 partidos, convirtió 14 goles, dio 13 asistencias, recibió 91 tarjetas amarillas y una roja. Logró ganar dos Ligas de España (2013-2014 y 2020-2021), una Supercopa de Europa (2018-2019), una Europa League (2017-2018) y una Supercopa de España (2014-2015).

En la actualidad, el zaguero de la selección uruguaya se encuentra a préstamo del Atlético de Madrid al Deportivo de la Coruña. En el conjunto gallego lleva disputados un total de ocho encuentros donde recibió dos tarjetas amarillas.