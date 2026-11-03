Segunda División Profesional: se votó mantener los dos descensos y el que resta se definirá en la última fecha

La Segunda División Profesional mantendrá los dos descensos directos a la Primera Divisional C. El Consejo del Fútbol Profesional votó en contra del proyecto que buscaba modificar el reglamento y eliminar las pérdidas de categoría al cierre de la temporada 2026. La iniciativa fue rechazada por 24 votos contra 20 y tuvo dos abstenciones.

De esta manera, se ratificó el sistema previsto originalmente: los dos últimos equipos de la tabla del descenso perderán la categoría por promedio. Uruguay Montevideo ya tiene confirmado su descenso y, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, Cerrito ocupa el otro lugar de la zona roja mientras que Miramar Misiones y La Luz también están comprometidos.

La votación dejó sin efecto la propuesta que se había impulsado desde la Segunda División y que luego había recibido el respaldo de los clubes de la Primera Divisional C.

El planteo apuntaba a suprimir los dos descensos directos de esta temporada y establecer un repechaje entre el último de la tabla de promedios de la B y el tercero de la C. Sin embargo, el Consejo del Fútbol Profesional no dio su aprobación y se mantendrá el formato vigente.

La lucha por evitar el segundo descenso: tres equipos comprometidos

Con Uruguay Montevideo ya descendido, la atención está puesta en la pelea entre Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.

Según la tabla del descenso, La Luz tiene un promedio de 1,142, Miramar Misiones registra 1,129 y Cerrito aparece con 1,095.

Los tres equipos afrontarán la última fecha con estos compromisos: La Luz recibirá a Fénix, Miramar Misiones visitará a Tacuarembó y Cerrito será local ante Colón.

El equipo auriverde llega obligado a ganar y dependerá también de lo que ocurra en los otros partidos para conservar la categoría. La definición se resolverá en la cancha, con el reglamento original confirmado y dos lugares de descenso hacia la Primera Divisional C.

Luis Machado en el partido entre Cerrito y Wanderers por Copa AUF Uruguay. Foto: @CopaAUFUruguay.

Cómo votó el Consejo de Liga Profesional

En la Primera División, los votos afirmativos fueron de Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Peñarol y Racing. En contra se pronunciaron Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Progreso y Wanderers, mientras que Defensor Sporting se abstuvo.

En la Segunda División, respaldaron la propuesta Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo. Los votos negativos fueron de Colón, Huracán, Oriental, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó. Pese a que la iniciativa consiguió mayoría entre los clubes de la B, no alcanzó los votos necesarios en el Consejo Profesional de Clubes y se mantuvo el régimen de dos descensos directos a la Primera Divisional C.