Segunda División Profesional: se votó mantener los dos descensos y el que resta se definirá en la última fecha
El Consejo del Fútbol Profesional rechazó por 24 votos contra 20 el proyecto para eliminar los descensos directos y se ratificó el reglamento vigente. Uruguay Montevideo ya perdió la categoría.
La Segunda División Profesional mantendrá los dos descensos directos a la Primera Divisional C. El Consejo del Fútbol Profesional votó en contra del proyecto que buscaba modificar el reglamento y eliminar las pérdidas de categoría al cierre de la temporada 2026. La iniciativa fue rechazada por 24 votos contra 20 y tuvo dos abstenciones.
De esta manera, se ratificó el sistema previsto originalmente: los dos últimos equipos de la tabla del descenso perderán la categoría por promedio. Uruguay Montevideo ya tiene confirmado su descenso y, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, Cerrito ocupa el otro lugar de la zona roja mientras que Miramar Misiones y La Luz también están comprometidos.
La votación dejó sin efecto la propuesta que se había impulsado desde la Segunda División y que luego había recibido el respaldo de los clubes de la Primera Divisional C.
El planteo apuntaba a suprimir los dos descensos directos de esta temporada y establecer un repechaje entre el último de la tabla de promedios de la B y el tercero de la C. Sin embargo, el Consejo del Fútbol Profesional no dio su aprobación y se mantendrá el formato vigente.
La lucha por evitar el segundo descenso: tres equipos comprometidos
Con Uruguay Montevideo ya descendido, la atención está puesta en la pelea entre Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.
Según la tabla del descenso, La Luz tiene un promedio de 1,142, Miramar Misiones registra 1,129 y Cerrito aparece con 1,095.
Los tres equipos afrontarán la última fecha con estos compromisos: La Luz recibirá a Fénix, Miramar Misiones visitará a Tacuarembó y Cerrito será local ante Colón.
El equipo auriverde llega obligado a ganar y dependerá también de lo que ocurra en los otros partidos para conservar la categoría. La definición se resolverá en la cancha, con el reglamento original confirmado y dos lugares de descenso hacia la Primera Divisional C.
Cómo votó el Consejo de Liga Profesional
En la Primera División, los votos afirmativos fueron de Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Peñarol y Racing. En contra se pronunciaron Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Progreso y Wanderers, mientras que Defensor Sporting se abstuvo.
En la Segunda División, respaldaron la propuesta Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo. Los votos negativos fueron de Colón, Huracán, Oriental, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó. Pese a que la iniciativa consiguió mayoría entre los clubes de la B, no alcanzó los votos necesarios en el Consejo Profesional de Clubes y se mantuvo el régimen de dos descensos directos a la Primera Divisional C.
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