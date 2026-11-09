"Queremos un nuevo rumbo, cambiar la imagen de la selección": Torreira previo a "partidos complicadísimos" de Uruguay

La selección de Uruguay enfrenta la última fecha FIFA del año ante Argentina (13/11 en La Bombonera) y República Dominicana (17/11 en el Campus) y los jugadores comenzaron a llegar al país. Después de contundentes declaraciones como las de José María Giménez o Federico Valverde, Lucas Torreira habló de su felicidad por regresar a la Celeste y dijo qué espera de esta ventana de noviembre.

“Estoy muy contento de volver a la selección cada vez que me toca y sobre todo de volver a jugar en el país”, expresó ante la improvisada zona mixta de los medios a las afueras del Aeropuerto de Carrasco. "Sabemos que van a ser dos partidos complicadísimos, tenemos que tomarlo con la misma seriedad que la fecha FIFA anterior, trabajando y tratando de buscar un nuevo rumbo, queremos crear un gran futuro para la selección", afirmó el mediocampista de Galatasaray.

El fraybentino también destacó que "se viene una doble fecha muy linda". Y añadió: "Van a ser importantes estos partidos. Volver a acercarse a la gente. Que la gente vuelva a confiar. El equipo sabe que nos debemos a la gente y que tenemos que cambiar la imagen de la selección. Nos debemos a la gente y tenemos que cambiar la imagen de la selección".

A su vez, se refirió a la importancia de enfrentar a Argentina en La Bombonera de Boca, equipo al que siempre le ha manifestado su cariño, y lo definió como "hermoso".

Torreira confesó que está "encantado con la confianza que me viene dando Diego Forlán" y destacó que "a él se lo ve disfrutando".

Sobre su carrera, sostuvo: "Hoy mi futuro está 100% enfocado en Galatasaray. Estamos peleando el campeonato y jugando Champions League, por suerte me toca ser una de las piezas clave del equipo. Agradecido con el club porque también me ayudó a estar hoy en la selección".

Y respondió a cómo canalizó el ataque que vivió en Turquía. “Fue duro el mal momento que pasamos en Turquía pero Galatasaray estuvo muy cerca de mí y me hizo sentir muy cómodo. Estamos compitiendo muy bien con el equipo y soy muy agradecido con el club”, cerró Torreira.

