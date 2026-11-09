Damiani, la novedad de la selección: "Creo que mi caso es un buen ejemplo de que seguir trabajando da resultados"

Bruno Damiani está viviendo un sueño. Este domingo por la noche arribó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya con la que tendrá que afrontar la última fecha FIFA del año como unas de las novedades de la lista de 28 convocados de Diego Forlán. Primero enfrentarán a Argentina (13/11 en La Bombonera) y luego a República Dominicana (17/11 en el Campus de Maldonado).

En su arribo al Aeropuerto de Carrasco, el delantero del Philadelphia Union de la MLS expresó su sentir sobre su primera citación a la mayor: "Fue toda una experiencia muy linda, que se concreta ahora llegando a Uruguay. Dentro de nada lo voy a vivir en familia, abrazando a todos, creo que va a ser un momento emotivo. Mi padre estaba allá (en Estados Unidos) y fue la primera persona que le dio la noticia de la preselección y después también de la convocatoria final. Estoy muy feliz, con muchas ganas de aprovechar la oportunidad y con ganas también de ya estar en el Complejo Celeste, entrenando, conociendo a los compañeros", manifestó Damiani ante El Espectador Deportes.

"Esta selección es una materialización más de esa filosofía"

Bruno Damiani festeja un gol ante Chicago Fire con el Philadelphia Union. Foto: AFP.

"Creo que es una linda historia de que el trabajo duro a veces paga. Ojalá fuera siempre, porque conozco mucha gente que ha trabajado muy duro y no le han llegado los resultados. Pero en mi caso creo que es uno de los buenos ejemplos de que seguir trabajando te da resultados y hoy creo que esta selección es una materialización más de esa filosofía", reflexionó.

Y añadió: "Así como estoy muy feliz y agradecido también saber que toda la historia de todos los jugadores que han llegado a la selección y eso también ha sido muy emotivo seguramente. Cada uno tiene su familia muy emocionada por formar parte y entonces no hay nada que me diferencie de ellos ahora, y es cuestión de intentar aprovechar la oportunidad".

Forlán, su "primer referente de la selección"

Damiani reconoció que para su generación y la de sus amigos Forlán "es el primer referente de la selección con el Mundial del 2010 que hizo", y que su primeros recuerdos son de esa Copa del Mundo. "A mí me empezó a dirigir el Chino Recoba en la Tercera de Nacional, esto más o menos es lo mismo, porque el Chino fue mi ídolo a nivel clubes y Diego a nivel selecciones. Es una linda manera de acercarme más a esos momentos de cuando sos chico, de verlos en la tele y ahora estar en el mismo lugar".

"Ahora en el vuelo venía imaginando situaciones y pensando si me toca entrar allá en Argentina, si me toca entrar acá en Uruguay, como sea que sea, sería hermoso. Pero hay que tener paciencia, lo primero es llegar mañana al Complejo Celeste, saludar a la gente, empezar a entrenar y creo que lo mejor que puedo hacer es disfrutar la experiencia y ir día a día", cerró el atacante formado en el tricolor.

¿Quién es Bruno Damiani?

Bruno Damiani tras su gol en Nacional-Deportivo Maldonado. Foto: Leonardo Mainé.

Bruno Damiani (24 años) se formó en la Liga Universitaria antes de llegar a las juveniles de Nacional. Debutó en Primera División en 2023 con el tricolor, disputando 22 partidos y anotando dos goles. Sin embargo, salió cedido a préstamo a Boston River en busca de minutos, ya que en Nacional era el quinto delantero en un puesto poco consolidado. Tras su buena temporada en El Sastre, dio el salto al exterior al ser transferido al Philadelphia Union. En la MLS se terminó de consolidar, registrando 15 goles y tres asistencias en 37 partidos en lo que va del año.