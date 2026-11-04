Argentina vs. Uruguay: venta de entradas para el partido por la fecha FIFA de noviembre, precios y cómo comprar

La fecha FIFA de noviembre marcará un antes y un después en la historia de la selección argentina, ya que será la primera tras el retiro de Lionel Messi del plano internacional, luego de despedirse ante Benín en octubre. Este primer partido será ante Uruguay en La Bombonera y las entradas salen a la venta este miércoles.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ayer dio a conocer la lista de convocados de Lionel Scaloni, comunicó que las entradas para el duelo contra la Celeste se pondrán a la venta a partir de las 16:00 horas, con precios considerablemente más bajos que los de los últimos compromisos disputados en el país.

Será el primero de los dos amistosos que la AFA programó para la última ventana internacional de este año. El otro será frente a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los tickets para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país vecino. Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio de Huracán desde el martes 10 hasta el jueves 12, de 9:00 a 15:00.



Sector Precio en ARS USD MENOR A Popular (hasta 10 años) $19.000 USD 12 GENERAL $95.000 USD 60 PLATEA ALTA $140.000 USD 89 SECTOR VISITANTE $160.000 USD 102 PLATEA MEDIA C, D, M $180.000 USD 115 PLATEA BAJA L $220.000 USD 140 PLATEA MEDIA A, B $220.000 USD 140 PREFERENCIAL $290.000 USD 185

Convocados de Argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Enzo Fernández celebra el gol que marcó en la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. Foto: EFE.

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River Plate)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Con información de La Nación / GDA.