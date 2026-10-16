Clásico del Río de la Plata confirmado: Uruguay visita a Argentina en Buenos Aires por la fecha FIFA de noviembre

La selección uruguaya de Diego Forlán confirmó el amistoso que jugará ante Argentina el próximo viernes 13 de noviembre en Buenos Aires. El cruce se llevará a cabo en el marco de la fecha FIFA, ventana que abarcará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre y en la que cada selección podrá jugar hasta dos partidos.

Si bien aún no se confirmó el escenario ni la hora del encuentro, todo indica que las selecciones volverán a encontrarse en La Bombonera. El encuentro será transmitido por AUFTV.

Después de las dos victorias y una derrota en el marco de la gira amistosa por Asia, en la que Cachavacha se estrenó como DT de la mayor con derrota 3-1 contra Japón, pero luego se repuso con dos triunfos consecutivos: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India, habrá una nueva edición del clásico del Río de la Plata, que tiene como último antecedente el cruce que protagonizaron el 21 de marzo del 2025 por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aquella vez la albiceleste se impuso 1-0 en condición de visita por el gol de Thiago Almada. Por entonces el entrenador de la Celeste era Marcelo Bielsa. Bajo su mando Uruguay se impuso 2-0 en La Bombonera el 16 de noviembre del 2023 en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias. Ronald Araujo y Darwin Núñez fueron los goleadores en aquella instancia después de una gran demostración de juego colectivo ante la selección de Lionel Scaloni, que por entonces era la vigente campeona del mundo.

La albiceleste también se enfrentará al Costa Rica de Francisco Calvo el martes 17/11 en Córdoba.