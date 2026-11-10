Nacional apeló la sanción de dos partidos tras incidentes ante Deportivo Maldonado: “Cambió el criterio”

Nacional apeló la sanción de dos partidos como local a puertas cerradas luego de los incidentes que se registraron ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura.

Cabe recordar que en el cruce ante el Depor por la fecha 11 un grupo de simpatizantes del visitante denunciaron que un hincha fernandino fue herido tras el golpe de una petaca y recibió seis puntos de sutura. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) divulgó su fallo el 5 de noviembre y el tricolor tenía tres días hábiles para apelar. Finalmente lo hizo presentando dos argumentos principales. “El Código Disciplinario establece que si el hecho es individual y que si el club identifica al infractor la Comisión puede hasta eximir totalmente de responsabilidad al club”, trasladaron desde la interna del Bolso, que ahora busca probar las dos hipótesis.

En este sentido, en Nacional se apoyan en un hecho de la temporada anterior. “Hay un antecedente del año pasado donde la Comisión Disciplinaria en un fallo dijo que fue un hecho individual, que se identificó al autor y que por tanto se exime totalmente de responsabilidad al club”, acotaron fundamentando que entienden que es un caso “idéntico”.

“Entonces la Comisión cambió el criterio: el año pasado eximió de responsabilidad total y este año ante hechos iguales dijo: 'no, no se me canta, lo voy a sancionar al club'. Entonces realmente no genera certeza jurídica”, cerraron.

La Comisión dispone de un plazo de diez días hábiles para decidir al respecto luego de que el tricolor presentara su escrito con las razones que entiende pertinentes.