Valeria Colman: "El hombre vive el fútbol femenino desde la vidriera y la mujer puede entender lo que falta"
La entrenadora del plantel femenino de Nacional habló de la experiencia que busca transmitir, la salida de Diego Testas y la relevancia de que las mujeres tengan más oportunidades en puestos de decisión.
Valeria Colman, entrenadora del equipo femenino de Nacional, habló con Ovación de la experiencia que busca transmitir como excapitana, la salida "repentina" de Diego Testas y cómo preparan el clásico ante Peñarol. A continuación, lo más destacado de la entrevista.
- Tuviste la posibilidad de ser capitana de Nacional y jugar en el club entre 2009 y 2023, ¿qué sentís hoy al pasar a liderar al plantel?
- Fue algo que en principio me sorprendió porque una siempre espera o se imagina estar en ciertos lugares, pero no me lo imaginaba que pudiera ser ahora. Acepté, ya me puse a trabajar y recién al otro día caí en cuenta de la situación y dónde estaba. Recibí muchos mensajes y ahí uno cae que las personas te siguen, me sentí muy querida y valorada por muchas personas que ni siquiera conozco. Me hizo sentir muy bien y que hago las cosas bien, que las hago para mí y las gurisas y que eso se ve reflejado en personas que yo ni imagino, que ven mi trabajo.
- De toda tu experiencia como jugadora, ¿qué querés aplicar en este plantel de jugadoras?
- Más allá de lo técnico-táctico, siempre que estoy con las chiquilinas lo que más trato de transmitir es cómo ser equipo, cómo ser como compañera, trabajar mucho esto de dejar lo individual para aportárselo a lo grupal. Sobre todo eso: cómo transformar un equipo en algo importante porque en mi experiencia todas las veces que conseguí algo deportivamente fuerte y bueno fue porque el grupo estaba unido, creo que esa es la clave de todo, de poder conseguir los objetivos.
- En una reciente entrevista con ESPN dijiste: “Necesitamos más mujeres en los puestos de decisión y un proyecto que de verdad profesionalice la liga”, ¿sentiste que eso sigue faltando hoy? ¿Qué faltaría hacer para que tengan mejores condiciones de trabajo?
- Porque siento que si una mujer está en esas posiciones donde se puede decidir y pensar cómo mejorar van a salir cosas que nos puedan aportar porque lamentablemente el hombre está en ese lugar, pero no vive el fútbol femenino, o lo vive desde otro lado, desde la vidriera y no está dentro, no lo vivió, no lo transpiró, no jugó en esas canchas, entonces creo yo que una mujer que vivió del fútbol, que jugó o que está dentro del fútbol puede saber y entender mucho más lo que le falta. Y también eso de aportarle a tu par: de una mujer aportarle a una mujer, que seguramente sea más condescendiente con su género que un hombre, que muchas veces están ahí adentro por querer llegar a otro lugar más vinculado al masculino, no tanto al femenino, se dan como otras necesidades individuales que muchas veces no le dan tanta trascendencia al lugar que tienen y lo que podrían hacer dentro de ese lugar. Y es eso lo que le falta a Uruguay, proyectarse a futuro, siempre es como año a año ver qué pasa, cómo es la liga, qué equipos quieren participar, no hay un proyecto que pueda nuclear a los equipos y decir: 'bueno, de acá a dos años pretendemos esto, vamos para ahí, ¿qué podemos hacer?'.
- La próxima fecha será el clásico ante Peñarol, ¿cómo lo preparás desde el plano anímico, donde suele marcarse la diferencia?
- Es una semana especial donde las jugadoras se ponen un poco más ansiosas y están más sensibles en todo lo que es el entrenamiento, que salga bien; están más exigidas en eso y quieren que todo salga bien y sentirse cómodas para llegar al partido de la mejor manera. Lo que se trabaja es básicamente como en esta última parte del torneo estamos necesitadas de ganar y poder conseguir esta segunda fase para poder aspirar al Campeonato Uruguayo, así que te pone un plus más de exigencia en estos partidos que son definitorios y se trabaja mucho en no meter mucha cosa, sino en conceptos básicos para que ellas el día del partido se sientan cómodas y con confianza, eso es lo fundamental, que en la semana ellas sientan que lo que nosotros proponemos está bien, que se lo crean y que lo puedan llevar a cabo el día del partido.
- Como una persona que conoce tanto la interna del club, ¿a qué adjudicás la salida tempranera de Diego Testas tras su vuelta al club?
- Ellos vinieron y, por lo que habían expresado, era hasta fin de año, tampoco se proyectaban mucho dentro del club porque han tenido experiencia internacional y pretendían volver a salir del país, pero nada, son cosas que en el fútbol a veces pasan que uno pretende una cosa y capaz que se dan otras y tiene que ver con eso, por la dinámica lamentable que hay en el fútbol a veces, que también se dan así como esas salidas rápidas.
-¿Hubo algún conflicto con el plantel?
- No, con las jugadoras estaba todo súper bien, trabajaban y estaban todos acorde, si pasó algo fue extradeportivo e interno de jugadoras-cuerpo técnico.
-¿Estás al tanto de si se registró algún problema con la dirigencia u otro actor?
- No, no estoy al tanto exactamente de lo que sucedió, sé que fue repentino porque nosotras fuimos a entrenar un día y ellos se volvían de la Copa Libertadores y llegaron así de particular, eso fue algo que ni siquiera sabíamos nosotros que iba a pasar. Fue algo de un día para el otro. Yo estoy con Sub 19, entonces ahí compartimos el horario de práctica y ellos llegaron así de particular.
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