Nacional: cómo sigue Alejandro Martínez tras el desgarro que sufrió en el posterior por la fecha 11 del Clausura
El atacante argentino se lesionó el lunes 19 de octubre tras reemplazar a Luciano González durante la victoria 3-2 ante el Depor en el Gran Parque Central.
Alejandro Martínez, atacante de Nacional, continúa en recuperación tras el desgarro en el posterior que sufrió el 19 de octubre durante la victoria 3-2 del tricolor ante Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Aquel día ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Luciano González y jugó 14'. En una de las primeras acciones ofensivas que protagonizó, improvisó un taco contra la tribuna Atilio García y sintió un tirón muscular con el que permaneció en cancha.
"(Lo de) Alejandro Martínez una lástima porque estaba en el aire en los últimos entrenamientos, fueron muy buenos", dijo el 21 de octubre el entrenador Daniel Carreño en diálogo con Grandes de Verdad (Carve Deportiva).
En este sentido agregó: “Es una lástima porque lo veíamos muy bien, esos 14 minutos jugamos con uno menos porque no podía ni correr".
Si bien ha mejorado después de trabajar con la sanidad del tricolor en las últimas semanas, todavía no está al cien por ciento desde el plano físico y, por tanto, desean manejar su caso con precaución.
Lo irán evaluando durante los últimos entrenamientos para ver cómo está y si puede ingresar o no en la nómina de convocados para recibir a Albion el próximo sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la jornada 14 del Clausura.
Por el momento no ha podido estar disponible en cuatro partidos: contra Liverpool y Danubio en el marco del Clausura y frente a Ferro Carril de Salto y Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay.
El plantel del Bolso practicó este jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y este viernes lo hará desde las 16:00 horas. Una vez que termine el entrenamiento el técnico definirá la lista de convocados con los jugadores que deberán concentrar a la espera del partido frente al Pionero.
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