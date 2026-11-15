Daniel Carreño tras el empate de Nacional ante Albion: "Me golpeó bastante el resultado; hoy no quiero hablar con nadie"

Nacional dejó escapar dos puntos importantes en su lucha por el Campeonato Uruguayo tras empatar 1-1 frente a Albion en el Gran Parque Central y Daniel Carreño no ocultó su frustración en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador tricolor se mostró visiblemente afectado por el resultado y reconoció que el equipo desperdició una oportunidad importante.

"En este momento me agarran no muy bien, sufriendo el resultado", fueron las primeras palabras del técnico, que durante toda la conferencia dejó en evidencia su malestar por un empate que llegó cuando su equipo estaba en ventaja.

El entrenador explicó que, incluso cuando Nacional estaba ganando, tenía la sensación de que el resultado era demasiado ajustado y que cualquier situación podía complicar el encuentro. "Había la sensación de que era corto el resultado y que cualquier cosa iba a generar un empate y después se nos iba a complicar el partido. Eso es lo que estaba viendo", reconoció.

En ese sentido, destacó que Nacional tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió aprovecharlas. "Nosotros intentamos, a mediados del segundo tiempo tuvimos dos jugadas de gol, una pelota en el palo, algunas transiciones en las que llegamos al fondo de la línea e hicimos centros. Pero yo estaba mirando que era muy corto el resultado y que ellos se nos estaban viniendo sin mucho peligro. Cualquier jugada, una pelota quieta, podía ser gol", analizó.

La importancia de Maxi Gómez y cuánto sintió Nacional su ausencia

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la situación de Maxi Gómez, quien debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular. Carreño reconoció que el delantero es una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo y que su salida terminó condicionando el rendimiento ofensivo.

"También hemos tenido buenos partidos sin Maxi Gómez, pero generalmente cuando no estuvo en la cancha el resultado no ha sido bueno. Quizás seamos un poco más dependientes, pero no es porque Nacional sea más dependiente, sino porque Maxi Gómez es un jugador que hace la diferencia", sostuvo.

Además, profundizó sobre la influencia que tiene el atacante en los rivales: "Hoy lo sentimos como lo sentimos en los partidos que no está. Hace mucho la diferencia, es un jugador con mucha personalidad, con mucha fuerza, que hace que los rivales se tiren diez metros más atrás. Jugamos todo el partido sin Maxi y lo sentimos".

De todas maneras, llevó tranquilidad respecto a su estado físico: "Maxi Gómez creo que va a estar bien. Le va a llevar algún día de descanso y nada más porque se le apretó un músculo, pero ahí en cancha no tuvo ningún problema".

Su continuidad en Nacional: "Hoy no quiero hablar con nadie"

Otro de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando Carreño fue consultado sobre su futuro al frente del equipo y la posibilidad de mantener conversaciones con la directiva para definir su continuidad.

El entrenador fue contundente y dejó en claro que no era el momento para abordar ese asunto. "No quiero ni pensar. Hoy, si me vienen a hablar, no quiero hablar con nadie. La verdad que me golpeó bastante el resultado y la posibilidad que teníamos y la ilusión", expresó. Sin embargo, recordó que Nacional todavía tiene objetivos por delante y que deberá recuperarse rápidamente del golpe.

"Quedan partidos y los vamos a enfrentar de la mejor manera. Tenemos Cerro y es un partido que tenemos que ganar, y después tenemos semifinal, ojalá que final de Copa Uruguay. Pero hoy, la verdad que no, pocas ganas", manifestó.

Las virtudes de Nacional y una autocrítica: "No está alcanzando"

Consultado sobre el balance de su ciclo al frente del plantel, Carreño evitó realizar un análisis profundo debido al estado de ánimo con el que terminó el encuentro.

"No es momento para hacer un balance. Tengo pocas respuestas para el partido, imaginate para hacer un balance", señaló. De todas maneras, destacó el compromiso de sus futbolistas y algunas características positivas que encontró desde su llegada.

"El plantel tiene muchas virtudes, se entrega, lleva el partido donde mejor nos conviene, no escapamos a correr o a sacrificarnos, siempre tenemos más ocasiones que el rival, pero parece que no está alcanzando. El resultado está a la vista, no está alcanzando", lamentó.

Las bajas que preocupan para enfrentar a Cerro

Pensando en el próximo compromiso, el entrenador también fue consultado por la quinta tarjeta amarilla que recibió uno de sus futbolistas y por la disponibilidad de Francisco Calvo, quien se encuentra afectado a su selección.

Sobre el defensor costarricense, reconoció que será difícil contar con él para el próximo encuentro. "No creo que llegue. Va a llegar muy justo. Vamos a ver si podemos hacer alguna gestión para adelantar el viaje, pero no creo. Vamos a ver en qué condiciones, cuántos minutos juega contra Argentina y cómo viene del viaje", explicó.

Por último, Carreño dejó una frase que reflejó su estado de ánimo tras el empate. Cuando le preguntaron si estaba amargado o caliente, prefirió no responder en ese momento. "Mañana te contesto. Perdón, Fernando, pero ahora puedo decir un disparate", cerró el entrenador, que abandonó la conferencia visiblemente golpeado por el resultado.