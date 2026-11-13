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    El País Ovación Fútbol

    Nacional: las pruebas que hizo Daniel Carreño antes de definir el once ante Albion por el Torneo Clausura

    El tricolor volvió a entrenar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en recibir al Pionero este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Gran Parque Central.

    Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
    Nahuel Casuriaga
    13/11/2026, 03:30
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    Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay.
    Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay.
    Foto: Estefanía Leal.

    Nacional volvió a entrenar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en recibir a Albion mañana desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central. Según pudo saber Ovación con fuentes tricolores, en el trabajo táctico realizado ayer el entrenador Daniel Carreño paró diferentes alternativas pensando en las características del rival.

    Trabajó con diferentes bloques en los que analizó dos posibilidades por cada puesto del mediocampo, y también rotó en el sector ofensivo para definir al acompañante de Maxi Gómez, la figura del plantel.

    Ante la ausencia de Lucas Rodríguez por suspensión, hoy permanece la duda entre Bruno Zuculini y Santiago Silva. También probó por momentos a Luciano González y por otros al argentino Rubén Botta. El juvenil viene siendo una de las revelaciones del plantel desde que asumió Carreño.

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    De hecho, desde que sorprendió con su inclusión contra Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura no ha salido del equipo titular. Está bien considerado por el manejo de pelota que tiene y su capacidad para jugar hacia adelante en la mayoría de las oportunidades.

    Por su parte, Botta ha ido de menos a más desde que llegó al Bolso. Pero hoy está en su mejor versión después de la asistencia que dio en Jardines contra Danubio y el gol frente a Rentistas por Copa AUF Uruguay.

    Ruben Botta celebra su gol en el partido entre Nacional y Rentistas.
    Ruben Botta celebra su gol en el partido entre Nacional y Rentistas.
    Foto: Estefanía Leal.

    En el carril izquierdo el habitual titular viene siendo Camilo Cándido, pero también ensayó la posibilidad de que se meta Nicolás “Ojito” Rodríguez, quien tiene facilidad para manejar ambos perfiles. Viene de dar dos asistencias para Maxi Silvera ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay y con Deportivo Maldonado jugó 37‘.

    En el ataque Silvera y Tiziano Correa disputan un lugar. El 11 anotó tres goles en los últimos dos partidos, pero el 29 también rindió por el despliegue físico; fue suplente por última vez el 12 de setiembre ante Wanderers.

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