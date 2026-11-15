“Qué DT se está perdiendo el fútbol”: el tenso cruce entre el Diente López y Flavio Perchman

El delantero Nicolás “Diente” López encendió las redes sociales al responderle en su cuenta de X a unas declaraciones del vicepresidente de Nacional Flavio Perchman.

Ante el comentario de Perchman en el programa Punto Penal de Canal 10 —donde afirmaba que no le sorprendía que el jugador no estuviera en Platense y aseguraba que “él tenía un sprint que lo perdió”—, el atacante contestó de forma directa: “Qué DT se está perdiendo el fútbol”.

El tenso cruce no tardó en captar la atención de los usuarios, acumulando interacciones. López fue desafectado de Nacional por decisión de Jorge Bava junto a otros seis compañeros. Firmó con Platense y hasta ahora apenas jugó 262 minutos repartidos en 11 partidos y no marcó goles.