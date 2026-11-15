Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Ovación Fútbol

    “Qué DT se está perdiendo el fútbol”: el tenso cruce entre el Diente López y Flavio Perchman

    López fue desafectado de Nacional por decisión de Bava junto a otros seis compañeros. Firmó con Platense y hasta ahora apenas jugó 262 minutos repartidos en 11 partidos y no marcó goles.

    El País
    El País
    15/11/2026, 15:54
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en
    Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional.
    Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional.
    Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

    El delantero Nicolás “Diente” López encendió las redes sociales al responderle en su cuenta de X a unas declaraciones del vicepresidente de Nacional Flavio Perchman.

    Ante el comentario de Perchman en el programa Punto Penal de Canal 10 —donde afirmaba que no le sorprendía que el jugador no estuviera en Platense y aseguraba que “él tenía un sprint que lo perdió”—, el atacante contestó de forma directa: “Qué DT se está perdiendo el fútbol”.

    El tenso cruce no tardó en captar la atención de los usuarios, acumulando interacciones. López fue desafectado de Nacional por decisión de Jorge Bava junto a otros seis compañeros. Firmó con Platense y hasta ahora apenas jugó 262 minutos repartidos en 11 partidos y no marcó goles.

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Temas relacionados
    Nacional
    Te puede interesar