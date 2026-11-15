Nacional depende de Maxi Gómez: lo que sufrió su salida ante Albion y la influencia del "9" en el Clausura

Nacional sufrió la baja tempranera de Maxi Gómez por una dolencia en el posterior de la pierna derecha y, aunque el DT dejó claro que en unos días ya podrá estar a la par del plantel, es evidente que cada vez que no puede contar con su delantero estrella pasa zozobras.

El delantero de 30 años lleva aportados seis goles en 11 partidos jugados por el Torneo Clausura y en la jornada anterior venía de ser determinante con su doblete ante Danubio en Jardines del Hipódromo para mantener con vida al Bolso en la Liga AUF Uruguaya. Aquella vez fue con asistencias de Nahuel Gelos y de Rubén Botta. En otro partido complejo, en aquella ocasión por la séptima fecha, convirtió un doblete para la remontada agónica contra Defensor Sporting en apenas cuatro minutos de partido.

Asimismo, le marcó un gol a Cerro Largo en Melo para la victoria 1-0 por la octava fecha y al encuentro siguiente fue el encargado de colocar uno de los tantos en el triunfo 2-0 contra Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, en una jornada donde incluso pudieron haber goleado por la cantidad de ocasiones generadas.

Cuando el “9” no está en cancha por Liga AUF Uruguaya, al Bolso le cuesta mucho convertir. La excepción se produjo en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, donde debió salir por lesión y de todas formas Nacional logró una victoria en condición de visitante en el Estadio Campeón del Siglo.

Por Copa AUF Uruguay es cierto que Carreño ha encontrado alternativas, sobre todo con los tres goles que celebró Maxi Silvera en los últimos dos partidos ante Deportivo Maldonado y Ferro Carril, pero en la competencia de mayor trascendencia les ha costado mucho más suplirlo.