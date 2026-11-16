Qué necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2027 y los posibles escenarios

El empate de Nacional ante Albion y una sucesión de resultados lo dejaron sin posibilidades de ir por el bicampeonato en la Liga AUF Uruguaya 2026. Por tanto, su principal foco es clasificar a la Copa Libertadores 2027 por el prestigio que tiene, los premios económicos que aporta y la racha de participaciones consecutivas que tiene.

¿Qué necesita el tricolor para clasificar a la Libertadores y cuáles son los posibles escenarios a falta de una fecha para el final del Torneo Clausura?

Hoy está en el quinto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos, misma cantidad que Liverpool, que por diferencia de goles quedó cuarto. A su vez, el Bolso se ubica a un punto de Deportivo Maldonado, a dos de Montevideo City Torque y a cuatro de Peñarol, a quien ya no puede alcanzar.

El equipo liderado por Daniel Carreño sabe que, si termina segundo en la Anual, irá a fase 2 de Libertadores, pero no depende de sí mismo para lograrlo tomando en cuenta que hoy los Ciudadanos son escoltas con 64 unidades y le sigue el Depor con 63.

Si sale tercero necesita que Liverpool le gane la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a Racing para lograr ese cometido.

En caso de terminar en la cuarta posición de la Anual, irá a fase 1 si se dan determinadas condiciones: que Montevideo City Torque termine entre los tres primeros y gane la Copa AUF Uruguay, y que Liverpool se imponga ante la Escuelita en semifinales.

De lo contrario la única vía de Nacional para ir a la Copa Libertadores 2027 es ganar la actual edición de la Copa AUF Uruguay para ser Uruguay 4 y, por tanto, jugar la fase 1 del certamen continental. Si esto sucede, deberá superar tres fases previas en formato de ida y vuelta para acceder a la fase de grupos.

Si accediera a la Libertadores como Uruguay 4 y pasara dos de estas fases eliminatorias pero terminara cayendo en la fase 3, de todas formas se ganaría el derecho de jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los detalles de la fecha 15 del Torneo Clausura

La definición de la Tabla Anual y el Descenso tendrá lugar entre este jueves 19 y el viernes 20 con partidos en simultáneo. El primer día Peñarol enfrentará a Cerro Largo a las 16:30 horas del jueves, mismo horario en el que jugarán Boston River y Deportivo Maldonado en Florida y Progreso vs. Montevideo City Torque.

El viernes, también desde las 16:30, se miden Liverpool vs. Wanderers, Cerro vs. Nacional y Racing vs. Central Español. Antes, el Bohemio tiene un partido pendiente, ya que es el único que aún no completó la fecha 14 y jugará este lunes desde las 20:00 en el Parque Viera.

El lunes 23 de noviembre se disputarán los últimos dos partidos restantes del Clausura. Juventud de Las Piedras enfrentará a Defensor Sporting a las 16:30 mientras que Albion recibirá a Danubio desde las 19:30.

Cabe recordar que ni el sábado ni el domingo se disputarán partidos por las elecciones del BPS, a realizarse el 22 de noviembre, ya que, como informó al ministerio del Interior no habrá presencia policial para garantizar la seguridad de los cotejos.

El equipo de Jorge Fossatti está en la semifinal, donde debe jugar frente al campeón del Apertura, Racing, por un lugar en las finales contra el ganador de la Tabla Anual.