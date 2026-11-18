La selección de Argentina vapuleó este martes 7-0 a la selección de Costa Rica de Francisco Calvo en un partido amistoso jugado en en el Estadio Mario Alberto Kempes situado en Córdoba y se recuperó de la derrota 2-1 ante Uruguay el viernes pasado.

Nicolás Paz (7' y 38'), Julián Álvarez (35' y 43'), Franco Mastantuono (47' y 88') y Alexis Mac Allister (77') anotaron los goles de la albiceleste, en plena renovación tras el retiro internacional de Lionel Messi.

El defensa de 34 años padeció a los delanteros de argentina en varias jugadas y algunas de ellas coparon rápidamente las redes sociales. Nicolás Páz, quien se perfila como sucesor de la Pulga, lo dejó en el piso un par de veces cuando se iba solo al área.

Como deja a Calvo en el suelo 😭 pic.twitter.com/sGIZlk1OwZ — TD Más (@tdmascrc) November 18, 2026

La de Lonis ante Ronaldo, la de Yeltsin ante Neymar y ahora esta de Calvo ante Paz, se vienen años de verlo en todos los edits pic.twitter.com/xazV3f8Aws — TD Más (@tdmascrc) November 18, 2026

Calvo completó los 90 minutos en el lateral izquierdo de la selección y fue puntuado con un 4.9 por Sofascore. Ganó cinco de los siete duelos en campo, despejó una sola vez la pelota sobre su área y no cometió faltas.

En el partido anterior, que fue con derrota 2-0 ante Ecuador, fue alineado como defensa y completó 57 minutos.

La visita al Tróccoli

Francisco Calvo en Danubio vs. Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Tras el desgaste, el jugador se reincorporará hoy a Nacional y aunque no se espera que sea titular, está previsto que al menos integre el banco de suplentes para visitar a Cerro este viernes 20 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio Luis Tróccoli.

Cabe recordar que para este partido no habrá presencia de hinchas tricolores tras la decisión tomada por el Ministerio del Interior por cuestiones vinculadas a la seguridad del espectáculo.

Además, se avecinan cambios en el plantel que lidera Daniel Carreño considerando que Bruno Zuculini sufrió un desgarro muscular ante Albion y Sebastián Coates llegó a la quinta amarilla, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión.