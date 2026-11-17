Nacional no podrá llevar hinchas al Estadio Luis Tróccoli para visitar a Cerro por la última fecha del Torneo Clausura. Por disposición del Ministerio del Interior, que este lunes le comunicó su decisión a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el próximo viernes 20 de noviembre solo habrá hinchas albicelestes en el cruce fijado para las 16:30 horas, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

Cabe recordar que en la última visita de Peñarol a este escenario, que fue el 19 de setiembre por la séptima fecha del Torneo Clausura, se tomó la misma determinación por cuestiones vinculadas a la seguridad del espectáculo y de sus participantes.

Para el local será un partido determinante considerando que está igualado con Wanderers en la tabla del descenso y, por tanto, esta última jornada definirá al tercer descendido. El equipo liderado por Alejandro Cappuccio viene de imponerse 1-0 ante Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel con gol de Emiliano Rodríguez.

Por su parte, el tricolor liderado por Daniel Carreño viene de igualar 1-1 ante Albion en el Gran Parque Central y ya no tiene posibilidades de competir por el bicampeonato. De todas formas, tiene como principal objetivo clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Las posibilidades que tiene Nacional de clasificar a la Copa Libertadores 2027

Daniel Carreño y Rodrigo Bengua: entrenador y ayudante técnico de Nacional. Foto: Archivo El País

Nacional hoy está en el quinto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos, misma cantidad que Liverpool, que por diferencia de goles quedó cuarto. A su vez, se ubica a un punto de Deportivo Maldonado, a dos de Montevideo City Torque y a cuatro de Peñarol, a quien ya no puede alcanzar. En lo que respecta a otras vías de clasificación para la próxima Libertadores , si termina segundo en la Anual, irá a fase 2 de Libertadores, pero no depende de sí mismo para lograrlo tomando en cuenta que hoy los Ciudadanos son escoltas con 64 unidades y le sigue el Depor con 63.

Si sale tercero necesita que Liverpool le gane la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a Racing y que, a su vez, el negriazul termine segundo en la Tabla Anual para lograr ese cometido.

En caso de terminar en la cuarta posición de la Anual, irá a fase 1 si se dan determinadas condiciones: que Liverpool termine entre los tres primeros de la Tabla Anual y le gane la semifinal a Racing, que Danubio gane la Copa AUF Uruguay o que la gane Montevideo City Torque y también finalice entre los tres primeros de la Anual.

El próximo viernes a las 16:30 horas visitará a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.