Nacional tuvo su primera comisión directiva tras decirle adiós a su sueño del bicampeonato y algunos de sus integrantes no tardaron en expresar su preocupación por el rendimiento del equipo en la igualdad 1-1 ante Albion. Por su parte, otros prefirieron poner la lupa en lo que viene siendo la temporada en general.

“Preocupa por el año que tuvimos, no por el partido contra Albion”, le comentaron a Ovación en tono de autocrítica. Puertas adentro estaban convencidos de que si obtenían los seis puntos correspondientes a los cruces ante Danubio y Albion hoy hubieran abrochado el boleto a la Copa Libertadores 2027.

“El campeonato lo perdimos en el primer semestre prácticamente, después eran todas finales y nos dio hasta que nos dio”, reconocieron. El foco inmediato lo tienen puesto en la semifinal de Copa AUF Uruguay que jugarán ante Montevideo City Torque, un rival al que definen como “difícil”. Pero también saben que tienen la obligación de ganar la Copa AUF Uruguay para garantizarse ser Uruguay 4 en Libertadores y no depender de otros equipos.

Uno de los cometidos principales fijados en el orden del día fue ajustar detalles del cierre de balance y planificar el presupuesto para la temporada 2027. Si bien es real que para tenerlo completamente organizado deben esperar al cierre de todas las competencias, quisieron poner la lupa en los ingresos y egresos del club en general.

En este sentido, tienen la imperiosa necesidad de que Nacional ingrese en Copa Libertadores porque les otorga un ingreso potencial de entre tres y cuatro millones de dólares si accede a las fases previas y luego logra meterse en fase de grupos. La cifra contempla el premio económico que da Conmebol y la recaudación en los partidos como local.

En cuanto a otras disciplinas como fútbol sala, fútbol playa y fútbol femenino, pactaron la solicitud de un informe a presentar en la próxima directiva donde se detalle el presupuesto y en qué sectores se realizaron erogaciones. “Tenemos entendido que hubo un presupuesto un poco por encima de lo que se tenía pensado, entonces queremos saber en qué se gastó y en qué no. Es a modo informativo”, trasladaron al respecto.

Los caminos posibles de Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Nacional hoy está en el quinto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos, misma cantidad que Liverpool, que por diferencia de goles quedó cuarto. A su vez, se ubica a un punto de Deportivo Maldonado, a dos de Montevideo City Torque y a cuatro de Peñarol, a quien ya no puede alcanzar. En lo que respecta a otras vías de clasificación para la próxima Libertadores , si termina segundo en la Anual, irá a fase 2 de Libertadores, pero no depende de sí mismo para lograrlo tomando en cuenta que hoy los Ciudadanos son escoltas con 64 unidades y le sigue el Depor con 63.

Si sale tercero necesita que Liverpool le gane la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a Racing y que, a su vez, el negriazul termine segundo en la Tabla Anual para lograr ese cometido.

En caso de terminar en la cuarta posición de la Anual, irá a fase 1 si se dan determinadas condiciones: que Liverpool termine entre los tres primeros de la Tabla Anual y le gane la semifinal a Racing, que Danubio gane la Copa AUF Uruguay o que la gane Montevideo City Torque y también finalice entre los tres primeros de la Anual.

El próximo viernes a las 16:30 horas visitará a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.