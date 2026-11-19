A Daniel Carreño le queda un máximo de tres partidos esta temporada como técnico de Nacional: contra Cerro por el Torneo Clausura, ante Montevideo City Torque la semifinal de la Copa AUF Uruguay y una eventual final en caso de dejar por el camino a los Ciudadanos, que sería contra Juventud de Las Piedras o Danubio.

El cuerpo técnico está enfocado exclusivamente en lograr el objetivo de meterse en la Copa Libertadores, para lo cual tiene dos caminos: ganar la Copa Uruguay (sería con el cupo número cuatro), o mediante la Tabla Anual, algo que aparece como más complejo, pues debería vencer a Cerro mañana y esperar que se le den los resultados.

En 1996 fue la última vez que Nacional no clasificó a la Libertadores, y Carreño no se quiere llevar esa mancha a su CV, más allá de que poco tendrá que ver en ese fracaso, ya que los números de su campaña son elocuentes y las metas eran claras cuando Ricardo Vairo lo fue a buscar a su casa como salvador, en una temporada que venía siendo nefasta. Logró sacar adelante con creces el clásico en el Campeón del Siglo (ganó 1-0) y ahora buscar cerrar el año de buena forma.

Carreño lleva dirigidos 18 partidos en el club en este tercer pasaje, con 13 victorias, cuatro empates y una derrota, la que se dio contra Liverpool en el Gran Parque Central, con 30 goles a favor y 14 en contra. Aunque lo principal es que logró romper con una mala racha increíble, y con el mismo plantel que tenía Jorge Bava, el técnico multicampeón al que no le salieron las cosas en el equipo tricolor.

En estos momentos, ni Carreño ni nadie del cuerpo técnico ha pensado en lo que pueda llegar a pasar en el futuro con su continuidad; entienden que pensar en ello lo sacarían del foco inmediato. Eso sí: no le han llegado ofertas de ningún tipo. El entrenador ha resaltado en más de una oportunidad que la única forma de volver a Nacional era así, como un “bombero” en un mal momento de la temporada.

En tanto, los dirigentes evaluarán al final de la temporada, con los hechos arriba de la mesa, y mediante una charla con el DT.

Francisco Calvo llegó pero irá al banco contra Cerro

Francisco Calvo jugó los 90 minutos en la dolorosa derrota de Costa Rica 7-0 contra Argentina, en el partido que se jugó en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Llegó ayer por la tarde a Uruguay y desde hoy ya está nuevamente a disposición de Daniel Carreño para el duelo de mañana contra Cerro en el Monumental Luis Tróccoli.

Entienden desde el cuerpo técnico que no podrá estar al 100%, es por ello que estará en el banco de suplentes mañana. Su lugar será ocupado por Agustín Rogel, que ha tenido una temporada irregular en su rendimiento. El que tampoco estará en cancha será el capitán Sebastián Coates, quien alcanzó las cinco amarillas contra Albion. La zaga estará compuesta por Rogel y Tomás Viera.

Flavio Perchman: "Hay que vender entre siete y ocho millones"

“Necesitamos vender entre siete y ocho millones de dólares. Este período de pases que se viene es el de movimiento grande, sabemos que también está el Sudamericano Sub 20 y que puede ser un disparador para hacer buenas ventas” afirmó el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman ayer en Sport 890 en relación a lo que necesita el club pensando en la economía. “La Copa Uruguay nos daría una sonrisa, el año es malo”, puntualizó el dirigente.