El Torneo Clausura 2026 llega a su última fecha con mucho en juego. La definición de la Tabla Anual, la lucha por evitar el tercer descenso a la Segunda División Profesional y la clasificación a las copas internacionales tendrán su desenlace en una jornada que se disputará entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre.

En ese contexto, el Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer las designaciones para los ocho encuentros correspondientes a la fecha 15 del certamen, con varios partidos que se disputarán en simultáneo debido a las definiciones que están en juego.

El jueves se jugarán tres encuentros vinculados a la definición de la Tabla Anual, todos desde las 16:30 horas. Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia en el partido entre Peñarol y Cerro Largo, que se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Estará acompañado por Horacio Ferreiro y Mauricio Hernández como asistentes, mientras que Diego Dunajec estará a cargo del VAR.

Por su parte, Javier Feres dirigirá el encuentro entre Progreso y Montevideo City Torque en el Parque Paladino, con Christian Ferreyra en el VAR. En tanto, Esteban Guerra será el árbitro de Boston River frente a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, con Daniel Fedorczuk como responsable del videoarbitraje.

La actividad continuará el viernes 20 de noviembre, también con tres partidos en simultáneo desde las 16:30, en una jornada que tendrá especial atención en la lucha por la permanencia.

Esteban Ostojich será el árbitro del partido entre Cerro y Nacional en el Estadio Luis Tróccoli, acompañado por Martín Soppi y Sebastián Schroeder, con Andrés Cunha en el VAR.

A su vez, Hernán Heras dirigirá Liverpool frente a Wanderers en el Estadio Franzini, con Jonathan Fuentes en el VAR, mientras que Javier Burgos impartirá justicia en Racing ante Central Español en el Parque Roberto, con Yimmy Álvarez a cargo del videoarbitraje.

La última fecha se completará el lunes 23 de noviembre con otros dos encuentros. A las 16:30, Juventud recibirá a Defensor Sporting en el Parque Artigas de Las Piedras, con Augusto Olmos como árbitro principal y Daniel Rodríguez en el VAR.

Finalmente, desde las 19:30, Albion enfrentará a Danubio en el Estadio Franzini, con Kevin Fontes como juez central y Diego Rivero a cargo del VAR.

Hernán Heras durante un partido de la Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Todos los árbitros de la fecha 15 del Torneo Clausura

Jueves 19

Boston River vs. Deportivo Maldonado

Hora: 16:30

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Alberto Piriz y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Progreso vs. Montevideo City Torque

Hora: 16:30

Estadio: Parque Paladino.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Marcos Rosamen y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Christian Ferreyra.

Peñarol vs. Cerro Largo

Hora: 16:30

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Diego Dunajec.

Esteban Ostojich en el partido entre Miramar Misiones y Nacional por la duodécima fecha del Apertura. Foto: Estefanía Leal | El País

Viernes 20

Liverpool vs. Wanderers

Hora: 16:30

Estadio: Franzini.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Jonathan Fuentes.

Cerro vs. Nacional

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Andrés Cunha.

Racing vs. Central Español

Hora: 16:30

Estadio: Parque Roberto.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Yimmy Álvarez.

Javier Burgos, árbitro del encuentro entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Lunes 23

Juventud vs. Defensor Sporting

Hora: 16:30

Estadio: Parque Artigas.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Daniel Rodríguez.

Albion vs. Danubio

Hora: 19:30

Estadio: Franzini.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Juan Álvarez y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Rivero.