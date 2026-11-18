Son días movidos en Peñarol. Lo deportivo por un lado y lo electoral por otro transforman al club en una verdadera olla a presión y la cancha es la que termina hablando de manera positiva o negativa. Y más cuando el equipo de Diego Aguirre se juega este jueves un partido decisivo para ver si logra quedarse con la Tabla Anual o se despide de toda posibilidad de ser campeón uruguayo.

Lo cierto es que en medio de todo esto, el entrenador tomó una decisión con un futbolista que no venía teniendo la continuidad esperada en el club y según pudo saber Ovación, Diego Laxalt no será más tenido en cuenta por el DT en lo que resta de la temporada.

Las lesiones que complicaron y mucho al polifuncional de 33 años que llegó al Mirasol luego de una larga inactividad en el fútbol pero que hizo un trabajo especial con un grupo multidisciplinario para ponerse a punto y quedar a la orden de la Fiera.

Diego Laxalt en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Pero los temas musculares lo marginaron bastante a un jugador que no pudo rendir en la medida de lo esperado y que desde hace varios meses ya no aparece ni en la lista de los convocados para los partidos del equipo.

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