"Ale, ¿por qué no explicás lo del estacionamiento?”, interrumpió Damiani a su compañero de fórmula. “A eso iba, Juan Pedro. Así me tiene desde que empezamos a hacer el estadio, hace 14 años, la terapia me la tiene que pagar él”, respondió Ruibal y provocó alguna carcajada entre los presentes en el tercer piso del hotel Hyatt, donde juntos presentaron el proyecto que tienen entre manos para reformar el Campeón del Siglo y sus inmediaciones. A lo que denominan el “Distrito Peñarol”.

Por razones obvias, Ruibal estuvo a cargo de la presentación, pero recalcó que no es un trabajo suyo, sino de “todo un equipo de profesionales de la ingeniería y construcción”. Destacando una impronta sobre la que pretenden basar su estilo de gobierno en el club, si ganan las elecciones del 12 de diciembre.

Mediante imágenes satelitales, renders y un video futurista, explicaron uno por uno los cambios que entienden necesarios e impostergables para el estadio. Por supuesto, la mayoría responden a mejorar “el flujo de gente” y su accesibilidad.

Aunque lo que más llamó la atención fue la fachada, Ruibal explicó por qué no es la prioridad. En su lugar, hizo hincapié en la parada de BRT sobre la Ruta 8: “Ya está hablado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el intendente Mario Bergara, vamos a tener esa parada y se va a llamar ‘Campeón del Siglo’”.

Alejandro Ruibal presenta el proyecto del "Distrito Peñarol". Foto: Natalia Rovira

También en las nuevas vías rápidas de acceso, como el ensanche del camino Mangangá —que pasaría a llamarse calle Nestor “Tito” Goncalves—, la conexión de esa calle con el camino de los Siete Cerros, y una nueva ruta de varios kilómetros que se conecte con el camino Felipe Cardoso.

Ruibal explicó que hay obras que dependen exclusivamente de Peñarol, como el ordenamiento de los estacionamientos y recorridos de los peatones, la incorporación de tecnología, trasladar el museo y una sala del Consejo Directivo. Pero también de las que requieren coordinación con actores gubernamentales: las nuevas vías de acceso la parada de BRT.

Sin embargo, aseguró que todo lo que mostró “es realizable a bajo costo” y que será prioridad, aunque dependen de la caja que disponga el club. “Pero todo está en el método”, recalcó esperanzado. Estimó el costo de las primeras obras en aproximadamente US$ 5.000.000.

También sostuvo que su empresa, Saceem, no participará de las obras, en una señal de transparencia. Y Damiani concluyó que no van a “mezclar las cajas” de lo deportivo y del estadio. “El objetivo es generar soluciones y más recursos tanto para el estadio y como para el club”, afirmaron.

Alejandro Ruibal y Juan Pedro Damiani, candidatos a presidente y vice de Peñarol en 2026. Foto: Natalia Rovira

Cinco pilares el proyecto "Distrito Peñarol"

PARADA DE BRT

Instalación de una parada de BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés) frente al CDS y sobre la Ruta 8. Se trata de ómnibus de capacidad extendida que proyecta implementar la Intendencia de Montevideo para mejorar el transporte público, algo que Damiani y Ruibal quieren "priorizar" en la accesibilidad del estadio.

RAMPA Y FLUJO DE PEATONES

Construcción de otro sendero paralelo a la Ruta 102, con una rampa “sin escaleras” que descomprima las vías de acceso y ordene el tránsito. "Además que ofrezca una vista panorámica del lugar, que la gente elija cruzar por ahí", apuntó Ruibal.

ESTACIONAMIENTO C

La intención es duplicar el estacionamiento C (ubicado frente a la tribuna Damiani) y construir una salida directa a la Ruta 102, y que no colapse en la evacuación. "Que haya un lugar de ingreso y otro de evacuación", señaló Ruibal.

NUEVA VÍA DE ACCESO RÁPIDO

Un camino pavimentado que conecte el estadio con el camino Felipe Cardoso y se genere una vía extra de acceso vehicular al Campeón del Siglo, más allá de las rutas 8 y 102.

NUEVA FACHADA PERIMETRAL

"No es la prioridad", aseguró Ruibal, pero pretenden construir una cobertura perimetral de todas las tribunas. Más allá de lo estético, cumple una función de seguridad según recomendaciones del Ministerio del Interior.