La fórmula integrada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal presentó este martes 17 de noviembre, en el hotel Hyatt, su proyecto de transformación del Estadio Campeón del Siglo y su entorno, denominado “Distrito Peñarol”, una iniciativa que contempla mejoras en los accesos, la movilidad, las tribunas y los servicios, además de una renovación de la fachada y la posibilidad de trasladar parte del museo del club al escenario deportivo.

La presentación se realizó luego de las reuniones que ambos candidatos mantuvieron en los últimos días con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el Intendente de Montevideo, Mario Bergara, con quienes intercambiaron sobre las intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura vial y la accesibilidad al estadio.

Durante la conferencia, Ruibal, ingeniero y responsable del equipo técnico que elaboró la propuesta, explicó los principales aspectos del proyecto y aseguró que las primeras obras podrían concretarse en el plazo de un año, aunque aclaró que su ejecución dependerá de los recursos económicos disponibles.

"Yo creo que en un año las podríamos hacer, pero va a depender de los recursos que ponga el club, que hoy en día no tenemos mucha visibilidad de los recursos", expresó.

Las primeras obras y una inversión de cinco millones de dólares

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es mejorar la circulación de los hinchas en los alrededores del Campeón del Siglo, especialmente durante el ingreso y la salida de los partidos.

"Lo primero es ordenar los flujos de la gente que camina alrededor del Campeón del Siglo. Lo principal es cerrar la salida del estacionamiento C. El primer puente peatonal se puede hacer rápido. Esas medidas deberían mejorar bastante", explicó Ruibal.

Plan de obras "Distrito Peñarol" Damiani-Ruibal. Foto: Gentileza

El proyecto contempla la construcción de puentes peatonales, mejoras en la pavimentación para solucionar los problemas de barro, una reorganización de los estacionamientos y nuevas soluciones de iluminación LED.

Además, se buscará coordinar con la Policía Caminera y las autoridades del transporte público para ordenar la circulación de vehículos y peatones.

"El ordenamiento lo vamos a hacer ya en los primeros partidos. Sentarnos con la Caminera lo vamos a hacer el primer día, ya lo estamos haciendo. Coordinar el transporte público para mejorarlo también lo vamos a hacer", sostuvo el candidato.

En cuanto al presupuesto, Ruibal estimó que las primeras intervenciones representarían una inversión cercana a los cinco millones de dólares, de los cuales casi la mitad correspondería a la renovación de la fachada del estadio.

"Hay medidas de unos cientos de miles de dólares que, sumado todo, hacen una obra importante", explicó.

Plan de obras "Distrito Peñarol" Damiani-Ruibal Foto: Gentileza

Cambios en las tribunas, una nueva fachada y el museo de Peñarol

El proyecto también contempla modificaciones en el interior del Campeón del Siglo, con mejoras en los servicios gastronómicos y en las condiciones de comodidad para los espectadores.

Una de las propuestas consiste en instalar butacas en una zona central del primer anillo de la tribuna Damiani, aunque Ruibal aclaró que todavía no existe una decisión definitiva y que el asunto deberá discutirse en el Consejo Directivo, con la posibilidad de consultar a los socios.

Otro de los puntos destacados es la intención de convertir el Campeón del Siglo en un espacio que tenga actividad durante todo el año y no únicamente los días de partido.

Plan de obras "Distrito Peñarol" Damiani-Ruibal. Foto: Gentileza

En ese sentido, la fórmula planteó trasladar una parte importante del museo de Peñarol al estadio, aprovechando su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Carrasco para potenciar las visitas turísticas.

También se estudia la posibilidad de instalar espacios institucionales para recibir delegaciones extranjeras y realizar reuniones del Consejo Directivo, sin que esto implique necesariamente trasladar toda la administración que actualmente funciona en el Palacio Peñarol.

A su vez, durante la presentación se exhibieron propuestas arquitectónicas para renovar la fachada del Campeón del Siglo, procurando modernizar su imagen sin perder las características de su diseño original.

Cómo se financiarían las obras y qué aclaración hizo Ruibal

Uno de los asuntos abordados durante la conferencia fue la financiación de las intervenciones previstas.

Damiani planteó que la comercialización de los derechos del nombre del estadio podría representar una fuente de ingresos para financiar parte de las obras.

"El nombre del estadio nos puede ayudar también a financiar todas estas obras", señaló el expresidente aurinegro, quien además destacó la importancia de generar nuevos recursos tanto para el escenario deportivo como para la institución.

En ese sentido, recordó que durante el proceso de construcción del Campeón del Siglo se buscó mantener separadas las finanzas del estadio y las del club.

Plan de obras "Distrito Peñarol" Damiani-Ruibal. Foto: Gentileza

"El gran desafío que tenemos nosotros es generar más recursos para el estadio y para el club", afirmó.

Por su parte, Ruibal realizó una aclaración respecto a la eventual participación de su empresa en las obras proyectadas. "Mi empresa no va a participar de ninguna de estas obras. Nunca participé con mi empresa cuando fui directivo", aseguró.

El ingeniero explicó que pondrá a disposición su experiencia en la industria de la construcción para buscar mecanismos eficientes de contratación, que podrían incluir llamados de precios o licitaciones.

Finalmente, Ruibal destacó que las intervenciones fueron pensadas para poder ejecutarse sin afectar la actividad deportiva del Campeón del Siglo.

"Ninguna de estas obras detiene el estadio. No queremos proponerle sueños locos, queremos proponerle cosas realizables", señaló durante la presentación.

Y concluyó con una reflexión sobre las prioridades económicas de Peñarol: "Es muy importante que el fútbol lo pongamos primero, pero el Campeón del Siglo no lo podemos dejar depreciar".