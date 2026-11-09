Reunión entre Damiani y Ruibal con el MTOP por futuras obras en el CDS que "no dependen solo de Peñarol"

La fórmula de Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal sigue trabajando en la campaña rumbo a las elecciones en Peñarol del próximo sábado 12 de diciembre, con el foco puesto en las obras que requiere el Estadio Campeón del Siglo para mejorar su accesibilidad y seguridad, tanto dentro como en la vía pública.

En ese sentido los dos representantes de la lista 10 se reunieron al mediodía de este lunes con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para conversar sobre los proyectos que tienen en mente realizar en el estadio de Peñarol si finalmente se imponen en los comicios y asumen el mando de la administración que gestione el club entre 2026 y 2029. También con el director nacional de transporte, Felipe Martín.

Según le comentó el propio Ruibal a Ovación, el objetivo fue trasladarle su visión en cuanto a "necesidades de movilidad que tiene hoy el Campeón del Siglo".

"Tuvimos muy buena receptividad de su parte. Pudimos ver juntos las distintas opciones que planeamos para las vías de acceso y otras posibles obras que no dependen exclusivamente de Peñarol, sino que también es necesario el respaldo y apoyo del Ministerio de Transporte y obras Públicas", profundizó.

El Estadio Campeón del Siglo previo al comienzo del partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Alejandro Ruibal en entrevista con Ovación

Alejandro Ruibal fue dirigente durante los primeros dos años de la administración Barrera y después de las elecciones 2023, cuando su entonces compañero de fórmula Edgardo Novick sacó un puesto en el Consejo Directivo, fue nombrado jefe de infraestructura.

Por otro lado, el mantenimiento básico, pero no óptimo, que recibió el estadio en estos 10 años que se cumplieron desde su inauguración en 2016 es uno de los temas más debatidos de la campaña. Y aunque estuviera dentro de la interna, Ruibal no pudo hacer mucho al respecto aunque ahora promete cambiar el paradigma.

En ese sentido argumentó que en la primera etapa “la plata no sobró”, ya que el estadio estaba recién construido. Mientras que en 2024, al frente de la infraestructura “presenté varias soluciones para los accesos, pero no se hizo nada. Primero a la prensa, durante la campaña con Edgardo (Novick), y después en el CD, debe haber un acta”.

Alejandro Ruibal, candidato a vicepresidente de Peñarol en 2026. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Además, señaló que “lo único que se hizo” fue el camino que conecta la ruta 8 con la Tribuna Henderson. “La conexión con el estacionamiento C, la zona de exclusión, el puente peatonal, todo eso está pendiente. Yo me preguntaba: ‘¿Para qué estoy si no puedo hacer las cosas?’. El tesorero prefería destinar el dinero a otras cosas. Fue mi gran frustración”.

Según informó Ovación semanas atrás , la administración actual de Peñarol tiene tres obras marcadas como prioridad: el mencionado césped híbrido (costo aproximado de un millón de dólares, según fuentes del club), el cerramiento de las tribunas por recomendación de seguridad del Ministerio del Interior (unos U$S 300.000), y la construcción del edificio central y gimnasio polideportivo (más de U$S 10 millones).

En ese sentido, Ruibal afirmó que esas tres obras están previstas, pero dentro de “un plan más ambicioso” que consiste en “ordenar a la gente que entra y sale del estadio, que no se entreveren los que van a distintas tribunas y haya zona de exclusión”. Es decir: “Decantar al público y que no entre derecho a la puerta, sino que se canalice antes”, explicó. También “construir una linda fachada para todo el estadio”.

