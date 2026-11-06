Alejandro Ruibal: por qué acompaña a Damiani, los terrenos del CDS y cómo "solucionar la accesibilidad"

Se habla del próximo director técnico, de un proyecto deportivo a largo plazo, del presupuesto anual, del presidencialismo anticuado que aún sigue operando en la mesa chica de Peñarol y parece que todos quieren cambiar. Pero si hay un tema central en la campaña electoral, que de verdad interpela a todos los carboneros, es el Estadio Campeón del Siglo: desde la seguridad hasta la accesibilidad, desde su mantenimiento a la oportunidad de convertirlo en una unidad de negocio rentable por sí mismo. Es por eso que el hombre que eligió Juan Pedro Damiani para respaldar su candidatura en estas elecciones en Peñarol fue Alejandro Ruibal, el ingeniero que construyó el estadio.

“Yo era hincha, socio de Peñarol, pero jamás había sido dirigente. Soy ingeniero constructor y, como buen hincha, soñaba algún día poder hacer el estadio. Conocí a Juan Pedro a través de un arquitecto y de Jorge Barrera, amigo mío de la juventud, y desde el primer día me di cuenta que Juan Pedro tenía entre ceja y ceja hacer el estadio. Ahí arrancamos juntos un proceso muy largo y trabajoso”, recordó en entrevista con Ovación.

Su oficina de Ciudad Vieja tiene rincones aurinegros por todos lados: una colección de libros de historia, del origen del ferrocarril, de grandes ídolos aurinegros, una réplica de la Supercopa Uruguaya 2018, una camiseta del “Vikingo” Marcel Novick con decenas de autógrafos y por supuesto innumerables referencias al Campeón del Siglo, que este año cumplió una década de vida.

En días que se cuestiona el origen de los terrenos y los intereses que se siguen pagando a quien puso el dinero para comprarlos, defendió a su compañero de fórmula: “Vimos cantidad de lugares, desde el Parque Roosevelt hasta cuarteles militares, y nos empezamos a correr hacia Canelones. Hasta que nos llamó la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, para decirnos que querían el estadio de Peñarol en Montevideo, y nos marcó la zona con un círculo con la intersección de las rutas 102 y 8 en el centro”.

Ruibal negó que los terrenos del estadio pertenecieran antes a la familia Damiani y “hay documentos que lo demuestran”. “Si Juan Pedro no ponía la plata para comprar esos terrenos, hasta hoy estaríamos dando vueltas. A partir de eso yo pude armar el proyecto y los render, y salimos a juntar plata, rematar los palcos y las butacas. Era imposible hacerlo con una maqueta, como nos chicaneaban”, explicó.

Los terrenos pasaron de Damiani a la sociedad “Complejo Deportivo y Cultural Peñarol SA”, hoy propietaria de los terrenos y se los debe al comprador por el monto más intereses del 5% anual. “Puso una tasa de interés más baja que el BROU y decidió ser el último en cobrar. Si hubiera comprado bonos en Estados Unidos o lo hubiera colocado a plazo fijo, ganaba más plata”, sostuvo Ruibal. En concreto, Damiani cobrará una vez se termina de abonar la deuda que Peñarol mantiene con el Banco República, que hoy ronda los 14 millones de dólares.

Alejandro Ruibal, candidato a vicepresidente de Peñarol en 2026. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Cómo "solucionar la accesibilidad" del Campeón del Siglo

Alejandro Ruibal fue dirigente durante los primeros dos años de la administración Barrera y después de las elecciones 2023, cuando su entonces compañero de fórmula, Edgardo Novick, sacó un puesto en el Consejo Directivo, fue nombrado jefe de infraestructura.

Por otro lado, el mantenimiento básico, pero no óptimo, que recibió el estadio en estos 10 años que se cumplieron desde su inauguración en 2016 es uno de los temas más debatidos de la campaña. Y aunque estuviera dentro de la interna, Ruibal no pudo hacer mucho al respecto aunque ahora promete cambiar el paradigma.

En ese sentido argumentó que en la primera etapa “la plata no sobró”, ya que el estadio estaba recién construido. Mientras que en 2024, al frente de la infraestructura “presenté varias soluciones para los accesos, pero no se hizo nada. Primero a la prensa, durante la campaña con Edgardo (Novick), y después en el CD, debe haber un acta”.

Además, señaló que “lo único que se hizo” fue el camino que conecta la ruta 8 con la Tribuna Henderson. “La conexión con el estacionamiento C, la zona de exclusión, el puente peatonal, todo eso está pendiente. Yo me preguntaba: ‘¿Para qué estoy si no puedo hacer las cosas?’. El tesorero prefería destinar el dinero a otras cosas. Fue mi gran frustración”.

—¿El estadio da pérdidas?

—No tengo los balances, pero es probable porque casi no genera ingresos.

—¿Qué es lo primero que hacer para que genere más ingresos?

—El modelo de negocio del estadio siempre contempló ingresos más allá del fútbol, como la posibilidad de organizar espectáculos. Queremos usarlo muchos más días, llevar el museo de Peñarol, que haya paseos, una plaza de comidas que rinda más, generarle otra vida. Para eso hay que arrancar por arreglar las condiciones para llegar, para estacionar y para el transporte público.

—¿Para espectáculos es necesario el césped híbrido?

—No necesariamente. Se pueden hacer si pisar la cancha. Además yo no estoy convencido del césped híbrido. De hecho (José Luis) Palma me pidió césped natural para el estadio de Liverpool, para el que Saceem también ganó la licitación. Y está asesorado por ingleses. En la Premier League se juega con césped natural.

Alejandro Ruibal, candidato a vicepresidente de Peñarol en 2026. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Según informó Ovación semanas atrás, la administración actual de Peñarol tiene tres obras marcadas como prioridad: el mencionado césped híbrido (costo aproximado de un millón de dólares, según fuentes del club), el cerramiento de las tribunas por recomendación de seguridad del Ministerio del Interior (unos U$S 300.000), y la construcción del edificio central y gimnasio polideportivo (más de U$S 10 millones).

En ese sentido, Ruibal afirmó que esas tres obras están previstas, pero dentro de “un plan más ambicioso” que consiste en “ordenar a la gente que entra y sale del estadio, que no se entreveren los que van a distintas tribunas y haya zona de exclusión”. Es decir: “Decantar al público y que no entre derecho a la puerta, sino que se canalice antes”, explicó. También “construir una linda fachada para todo el estadio”.

Sobre el polideportivo dijo que “está proyectado desde el gobierno de Barrera” y que “probablemente se retome”, pero “no el primer año”. Según Ruibal, porque el club hoy “tiene serios problemas económicos y financieros, por la sencilla razón de que el presupuesto del fútbol ha ido en aumento y los ingresos han bajado”.

En ese sentido, más allá de los ingresos por socios y derechos de televisión, hizo hincapié en el desarrollo de las formativas: “Años atrás, Peñarol cobró casi 70 millones de dólares por venta de jugadores. Hoy eso se perdió y hay que recuperarlo”.

—Es desalentador con las obras pendientes que hay...

—No porque vamos a encontrar la forma de que el estadio genere sus propios recursos. Hay cosas que no requieren gasto, sino orden. Por eso nuestra prioridad va a ser solucionar su accesibilidad.

Juan Pedro Damiani en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

—¿Qué opina del presidencialismo? ¿Cómo debería manejarse Peñarol dentro del Consejo Directivo? Es una crítica frecuente a Ruglio, pero también a Damiani.

—A Juan Pedro lo conozco bien. Tiene un liderazgo fuerte, pero está en otra etapa de la vida. No es el mismo Juan Pedro de hace nueve años: lo he visto cambiar, es un hombre de equipo. Yo soy una persona de equipo, mi carrera la hice armando y desarmando equipos de personas. Vamos a tener un equipo con referentes y con gente nueva. Nuestro lema es renovación, pero con experiencia.