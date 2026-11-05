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El País Ovación Fútbol

El importante ofrecimiento de Ruglio a Barrera de cara a las elecciones en Peñarol y la respuesta del expresidente

El actual titular Mirasol le trasladó una propuesta al abogado que días atrás fue anunciado como parte del equipo de trabajo de la agrupación que lidera Juan Pedro Damiani.

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Enrique Arrillaga
05/11/2026, 13:36
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Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en diálogo con el expresidente Jorge Barrera en el Palacio Peñarol en la temporada 2024-2025.
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en diálogo con el expresidente Jorge Barrera en el Palacio Peñarol en la temporada 2024-2025.
Foto: Leo Mainé/Archivo El País.

Las elecciones en Peñarol levantan temperatura y en las últimas horas hubo grandes movimientos ya que a la baja de Carlos Lazzarino como candidato, ahora el presidente Ignacio Ruglio le trasladó un planteo a Jorge Barrera.

En el almuerzo que el actual titular aurinegro mantuvo en el mediodía del martes con el bloque oficialista integrado por Marcelo Solomita, Alejandro González, Julio Trostchansky, Claudio Rivas y Gastón Diz se tocó un tema importante que Ruglio puso sobre la mesa.

Según pudo saber Ovación, el líder de Sentimiento 1891 le manifestó a ese grupo oficialista que empiece a trabajar por separado el armado de cada una de las listas de cara a las elecciones del sábado 12 de setiembre pero además les recomendó que “lo que tienen que hacer es ir a buscar a Jorge Barrera y convencerlo porque con nuestros grupos apoyando, gana la elección”.

Carlos Lazzarino anunció que no participará en las elecciones de Peñarol y apuntó contra Ruglio

Además, según confiaron fuentes a Ovación, Ruglio manifestó que “Jorge tiene la oportunidad, con todas las cosas que dijo Juan Pedro sobre él —según denunció el candidato Freddy García—, de decirle ‘me voy y quiero ser presidente’”.

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol.
Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol.
Foto: Peñarol.

Consultado sobre este ofrecimiento, la respuesta de Jorge Barrera no se hizo esperar pero en diálogo con Ovación solo se limitó a decir: “Mi cabeza hoy está en la venida mañana del Papa León XIV”.

Por otra parte, si bien Ruglio tiene una clara intención de tomarse un descanso después de estos seis años de mandato, el presidente no quiere dejar el club en manos de la actual oposición.

En esa línea, el titular Mirasol también se expresó en el almuerzo del martes y respecto a eso le manifestó a su grupo lo siguiente: “Dicen que Ruglio solo quiere ser presidente y no es así. Ruglio quiere irse a descansar tres años y que Damiani no sea presidente”.

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