Del respaldo a los hinchas a las críticas a Ruglio: qué dijeron los dirigentes de Peñarol sobre el banderazo

La delicada situación deportiva que atraviesa Peñarol provocó que un grupo de aproximadamente 200 hinchas se concentrara este martes en las afueras del Palacio Peñarol para manifestar su descontento mientras se desarrollaba una extensa reunión del Consejo Directivo.

El banderazo, que transcurrió de manera pacífica, generó diferentes repercusiones entre los dirigentes aurinegros. Al finalizar la reunión, Alejandro González, Julio Trochansky, Evaristo González y Marcelo Solomita se refirieron a la movilización de los hinchas, que tuvo lugar en medio de un momento deportivo complicado para el equipo.

La manifestación también generó diferencias dentro de la interna política del club, especialmente después de que el presidente Ignacio Ruglio, mediante un estado de WhatsApp, calificara el banderazo como una movilización política y paga.

Evaristo González cuestionó a Ruglio: "Le siguen faltando el respeto al hincha"

El dirigente Evaristo González fue uno de los más contundentes al referirse a la manifestación y marcó una clara diferencia con la postura del presidente.

"Como corresponde, cuando el hincha quiere expresarse, tiene todo el derecho a hacerlo. Lo hicieron en forma pacífica, correcta y expresándose con todo lo que ellos querían. No es la primera vez que pasan este tipo de cosas y me parece que están en todo su derecho", comenzó señalando.

Consultado específicamente sobre las declaraciones de Ruglio, quien había señalado que se trataba de un banderazo político y pago, González fue categórico: "Para nada, para nada. Los que lo tratan de eso lo que hacen es seguirle faltando el respeto al hincha. El hincha tiene todo el derecho a expresarse y tenemos que empezar a respetarlo".

Evaristo González con Ignacio Ruglio. Foto: Estefania Leal.

Además, defendió la importancia de escuchar a los simpatizantes: "El hincha son dos millones de personas. El hincha es todo. Por algo nos llamamos el país de Peñarol. Tenemos que respetar eso. Mientras que no haya violencia y no haya cosas que realmente perjudiquen al club, para mí se lo tiene que respetar".

Pero las críticas de Evaristo González no terminaron allí. También cuestionó la ausencia de Ignacio Ruglio en una reunión que consideró fundamental para el futuro inmediato del club.

"Creo que hubo una falta muy grande de que el presidente no viniera. No corresponde. Tenemos que venir. Venimos a hablar de la seguridad, de la parte económica y de la parte deportiva. Son cosas de las que tenemos que hacernos responsables y el Consejo Directivo es donde se tienen que trabajar", manifestó.

Marcelo Solomita: "Puede ser, puede no ser" un banderazo político

Por su parte, Marcelo Solomita reconoció el malestar de los hinchas y aseguró comprender los motivos que llevaron a la movilización.

"Entender a la gente. Obviamente que este momento deportivo a nosotros como directivos, a mí en lo personal, me duele mucho. Uno no la pasa bien cuando el momento deportivo no es el mejor", sostuvo.

De todas maneras, el dirigente transmitió confianza en que el equipo pueda revertir la situación: "Confío en el equipo, dependemos de nosotros y tenemos que hacer nuestro trabajo para salir adelante".

Consultado sobre si compartía la visión de Ruglio respecto al supuesto trasfondo político del banderazo, Solomita evitó tomar una posición definitiva.

"La verdad, no tengo la certeza de nada. Entiendo a la gente, que se pueda expresar está bien. Después no sé si es político. Ahora estamos en una instancia política en la que hay un montón de hechos y casi todos tienen una repercusión política en el club. Así que puede ser, puede no ser", explicó.

Más allá de esa posibilidad, remarcó que la prioridad debe estar puesta en mejorar el presente deportivo: "Sabemos que tenemos que mejorar, somos conscientes de eso y hay que pensar en cómo hacerlo".

Julio Trochansky: "Es parte de la vida democrática de un club"

Julio Trochansky también se manifestó a favor del derecho de los hinchas a expresar su descontento y consideró que este tipo de movilizaciones forman parte de la vida institucional de Peñarol.

"Se sintió, obviamente. Es una expresión legítima de los socios, de los hinchas y de la parcialidad, que pueden expresar su disconformidad de la manera que entiendan adecuada. Es parte de la vida democrática de un club", afirmó.

El dirigente explicó que durante la reunión se trataron diferentes asuntos relacionados con la actualidad de la institución, entre ellos la situación deportiva, aspectos vinculados a la AUF y la concentración del plantel en Solanas.

Alejandro González: "Está excelente que el socio y el hincha se puedan expresar"

Alejandro González también respaldó la movilización y destacó especialmente que se desarrollara sin incidentes.

"El banderazo está excelente. Que el socio y el hincha se puedan expresar de forma pacífica está bien", señaló al finalizar el Consejo Directivo.

El dirigente, que calificó la reunión como "larguísima, pero productiva", se mostró esperanzado en que el malestar actual pueda transformarse en alegría al cierre de la temporada.

"Ojalá después de todo este banderazo terminemos festejando a fin de año con el campeonato uruguayo", expresó.

Un banderazo que dejó diferentes posturas en la interna aurinegra. Las declaraciones de los cuatro dirigentes tuvieron un punto en común: todos reconocieron el derecho de los hinchas a manifestarse pacíficamente y expresar su disconformidad con el presente del equipo.