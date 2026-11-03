Banderazo de hinchas de Peñarol por la crisis deportiva que atraviesa el equipo: "Ruglio y Damiani nunca más"

Mientras el plantel de Peñarol llega a Maldonado para realizar una "mini pretemporada" en Solanas, hinchas y socios de Peñarol se coordinaron mediante redes sociales para congregarse este martes por la tarde en las puertas del Palacio Peñarol y hacer un banderazo en protesta por la crisis deportiva que atraviesa el equipo en la recta final de la temporada y la carencia de medidas al respecto, según afirman.

La hora pactada para juntarse fueron las 19:30 para que coincidiera con la reunión ordinaria del Consejo Directivo y encontrar a los dirigentes entrando a la sede. Sin embargo, el presidente Ignacio Ruglio se ausentó porque viajó más temprano hacia el este para recibir a los jugadores en Solanas y cenar con ellos. De hecho en las últimas horas se manifestó públicamente contra el banderazo y señaló que tenía un interés "político" de fondo.

Los hinchas se acercaron y cantaron contra los dirigentes a raíz del duro momento que atraviesa el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre, ya que lleva cinco partidos sin conocer la victoria entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay. Entre los más apuntados estuvieron Ignacio Ruglio, actual presidente de Peñarol, y Juan Pedro Damini, candidato a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre.

Banderazo de hinchas de Peñarol en el Palacio Gastón Guelfi. Foto: Estefanía Leal.

"Ruglio y Damiani nunca más", decía una de las banderas que llevaron los hinchas a las inmediaciones del Palacio Gastón Guelfi. Cabe destacar que Ruglio aún no confirmó si va a participar de las elecciones en la institución aurinegra para ir en busca de su tercer mandato.

El viaje del plantel de Peñarol a Solanas

Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido frente a Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

El plantel de Peñarol viaja este martes a Solanas, donde entrenará y concentrará hasta el sábado a pedido expreso de Diego Aguirre con la intención de cambiar el aire de cara a dos partidos decisivos que le pueden dar al Mirasol la Tabla Anual.

Y en medio de una mala racha deportiva que empieza a chocar con el clima político de cara a las elecciones del 12 de diciembre, Diego Aguirre le pidió al presidente Ignacio Ruglio que el plantel se fuera unos días al interior para cambiar los aires, hacer grupo y aprontar dos encuentros decisivos como los que jugará ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini y frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

“Hoy martes a las 20:00 horas llega el plantel de Peñarol a Solanas donde realizará una mini pretemporada de cuatro días”, dijeron desde el club aurinegro a Ovación.

“Esta noche se dará una cena en la cual estará presente el presidente Ignacio Ruglio y donde fueron invitadas diferentes figuras de la historia de Peñarol para convivir con el plantel hoy en la cena y también durante estos cuatro días”, agregaron desde la institución Mirasol.

Como dato, el plantel también tendrá dos sesiones en doble turno como las de este miércoles y la del viernes, mientras que jueves y sábado será en horario simple ya que luego la delegación regresará a Montevideo.

Las figuras que fueron invitadas para concentrar con el plantel de Peñarol

Luego del pedido de Diego Aguirre a Ignacio Ruglio, el presidente redobló la apuesta y propuso que varias figuras históricas de Peñarol y algunos exjugadores acompañen al plantel durante los días de concentración y entrenamiento en Solanas.

Según pudo saber Ovación, Gregorio Pérez y Mario Saralegui fueron invitados para estar los cuatro días junto a los jugadores al igual que toda la generación del equipo campeón de la Copa Libertadores 1987 que el lunes compartió una cena en Los Aromos recordando los 39 años de esa conquista. También se va a invitar a la generación de 1982.

Nahitan Nández también será otro de los invitados por Ruglio ya que va a estar varios días en Uruguay y el presidente Mirasol —por su relación con el futbolista— no dudó en cursarle la invitación.