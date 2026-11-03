Los preocupantes números de los delanteros de Peñarol y el coeficiente que explica la escasez de gol

Parece irónico que habiendo cuatro centrodelanteros en el plantel, más algún juvenil relegado, Peñarol sufra escasez de gol y sea uno de los factores principales que explican la crisis deportiva que atraviesa el equipo, hoy con la Tabla Anual y el año en general comprometido porque hace cuatro fechas que no puede ganar y se le escurre como arena entre los dedos el pasaje a las finales.

Pero para analizar las razones de tal escasez no basta con ver los números fríos de los delanteros que más juegan: Matías Arezo y Abel Hernández, dos nueves de calidad más que comprobada pero hoy con la pólvora mojada.

Para evaluarlos es necesario ver por ejemplo las ocasiones de gol que aprovecha y desperdicia cada uno, las demás alternativas que tiene el equipo en ese puesto, qué roles ocupan en la presión o cuando el equipo no tiene la pelota, su lugar en el esquema que elige el entrenador y cómo resuelven los compañeros que juegan a su alrededor, es decir cuántas pelotas redondas les llegan para que poder definir.

Poniendo el foco en los datos duros solo del Torneo Clausura, cuando empezó la debacle del equipo, los números no son buenos.

Matías Arezo hizo cinco goles en 980 minutos, repartidos en 13 partidos: promedio de un gol cada 196’ en cancha.

Abel Hernández hizo apenas dos goles en 472 minutos de 12 partidos: promedio de un gol cada 236’.

Son los delanteros que más han jugado porque en general Diego Aguirre viene optando por jugar con uno solo, acompañado por Leonel Jaime de mediapunta.

Y eso en parte explica la estadística nula de los otros dos nueves del plantel. Facundo Batista jugó solo 10’ entre dos partidos del Clausura y no hizo goles; Jonathan Rodríguez jugó 57’ entre tres partidos del mismo torneo y tampoco pudo convertir desde su retorno a Peñarol.

Jonathan Rodríguez enfrentando a Danubio por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

El coeficiente que explica la escasez de gol

Para analizar fehacientemente estos datos habría que contrastarlos con los goles esperados, un índice que mide la expectativa de gol que tiene cada ocasión.

Por ejemplo, Arezo tiene el arco entre ceja y ceja: cada vez que controla una pelota en el último tercio busca el disparo directo. Eso genera que acumule varias ocasiones de gol por partido, pero la expectativa de gol igual es baja porque toma remates de larga distancia, incómodos o sin ángulo. En cambio la Joya afuera del área generalmente descarga y toma menos remates, pero más claros.

En concreto, el coeficiente de gol esperado depende de qué tan fácil es hacerlo. Abel tiene más goles esperados y solo metió dos; Arezo le pega mucho más al arco y embocó cinco, pero a veces decide sin criterio. Los dos están en el debe porque suman siete goles en 13 fechas, pero también son rehenes de un sistema que hace rato no funciona.

El festejo de Matías Arezo tras el gol en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Tampoco hubo muchas asistencias

Por supuesto que la responsabilidad no puede recaer solo sobre los delanteros, porque el equipo no funciona en prácticamente ningún sector de la cancha. Y para analizar sus rendimientos también hay que revisar las pelotas que les llegan: las asistencias también han sido muy pocas en el Clausura.

Los mejores asistentes son los argentinos Leonel Jaime y Eric Remedi, con solo tres cada uno. Mientras que Javier Cabrera y Franco González suman dos cada uno, con una clara diferencia de minutos en cancha entre ambos: 910’ en 12 partidos del Cangrejo y apenas 40’ cuatro partidos del Cepillo.

Otra estadística interesante para analizar el rendimiento de Cabrera la expectativa de amenaza, que suele ser muy alta porque habitualmente recibe la pelota en el último cuadrante del campo.

Pero en contraste con la magra cantidad de asistencias que dio en tantos partidos, la conclusión es que en la mayoría de los casos resuelve mal. Pese a haber jugado muchos partidos como carrilero y eso por supuesto mermó su faceta ofensiva.