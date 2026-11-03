Peñarol a Solanas: la cena de este martes y los históricos que fueron invitados a concentrar con el plantel

El plantel de Peñarol viaja este martes a Solanas, donde entrenará y concentrará hasta el sábado a pedido expreso de Diego Aguirre con la intención de cambiar el aire de cara a dos partidos decisivos que le pueden dar al Mirasol la Tabla Anual.

Luego del empate sin goles del lunes entre Albion y Deportivo Maldonado, el equipo fernandino no pudo aprovechar la chance de igualar al Carbonero en la cima de la acumulada que tiene a Peñarol como líder con 65 puntos y al Depor escolta con 63 junto al Montevideo City Torque.

Y en medio de una mala racha deportiva que empieza a chocar con el clima político de cara a las elecciones del 12 de diciembre, Diego Aguirre le pidió al presidente Ignacio Ruglio que el plantel se fuera unos días al interior para cambiar los aires, hacer grupo y aprontar dos encuentros decisivos como los que jugará ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini y frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

“Hoy martes a las 20:00 horas llega el plantel de Peñarol a Solanas donde realizará una mini pretemporada de cuatro días”, dijeron desde el club aurinegro a Ovación.

“Esta noche se dará una cena en la cual estará presente el presidente Ignacio Ruglio y donde fueron invitadas diferentes figuras de la historia de Peñarol para convivir con el plantel hoy en la cena y también durante estos cuatro días”, agregaron desde la institución Mirasol.

Como dato, el plantel también tendrá dos sesiones en doble turno como las de este miércoles y la del viernes, mientras que jueves y sábado será en horario simple ya que luego la delegación regresará a Montevideo.

Parte del plantel de Peñarol campeón de la Copa Libertadores 1987 en Los Aromos recordando los 39 años de esa conquista. Foto: Gentileza.

Las figuras que fueron invitadas para concentrar con el plantel de Peñarol

Luego del pedido de Diego Aguirre a Ignacio Ruglio, el presidente redobló la apuesta y propuso que varias figuras históricas de Peñarol y algunos exjugadores acompañen al plantel durante los días de concentración y entrenamiento en Solanas.

Según pudo saber Ovación, Gregorio Pérez y Mario Saralegui fueron invitados para estar los cuatro días junto a los jugadores al igual que toda la generación del equipo campeón de la Copa Libertadores 1987 que el lunes compartió una cena en Los Aromos recordando los 39 años de esa conquista. También se va a invitar a la generación de 1982.

Nahitan Nández también será otro de los invitados por Ruglio ya que va a estar varios días en Uruguay y el presidente Mirasol —por su relación con el futbolista— no dudó en cursarle la invitación.