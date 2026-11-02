Albion vs. Deportivo Maldonado en vivo por Clausura: la visita busca ganar para alcanzar a Peñarol en la Anual

Albion recibe a Deportivo Maldonado, desde la hora 20:00, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura. A raíz del empate de Peñarol frente a Wanderers del pasado sábado, el fernandino está ante la gran chance de alcanzarlo en la cima de la Tabla Anual si supera al Pionero esta noche en el Luis Franzini.

El equipo que dirige técnicamente el argentino Gabriel di Noia viene de conseguir una trabajosa victoria en la hora ante Danubio por 2-1 y llega al Parque Rodó con la gran chance de alcanzar al Mirasol en la acumulada. Hecho que le permite seguir en la discusión por el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Pionero, por su parte, dejó atrás el susto de verse cerca del descenso y se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana. Para que ocurra eso deberá ganarle esta noche al equipo fernandino y así asegurarse el octavo puesto de la Tabla Anual, aunque aún no tendría el pasaje a esa competencia internacional debido a que aún está en juego la Copa AUF Uruguay, que da el pasaje como Uruguay cuatro a la Copa Libertadores.

Albion vs. Deportivo Maldonado

Hora: 20:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.

Albion:

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Juan Manuel Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Maximiliano González, Cristian Tabó, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Renato César. DT: Gabriel di Noia.