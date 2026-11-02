Incidentes al finalizar Miramar Misiones-Plaza Colonia: tumulto, golpes de puño y tres detenidos en el Charrúa

El empate 1-1 entre Miramar Misiones y Plaza Colonia, disputado este domingo en el Estadio Charrúa por la penúltima fecha de la Segunda División Profesional, terminó con incidentes fuera del campo de juego y un saldo de tres personas detenidas.

El encuentro tenía mucho en juego desde lo deportivo. Plaza Colonia llegaba con la posibilidad de asegurar su regreso a Primera División con una victoria, mientras que Miramar Misiones buscaba sumar puntos importantes para su permanencia en la categoría. Finalmente, el Cebrita rescató un empate sobre el cierre que postergó el festejo del conjunto coloniense.

Sin embargo, lo que había sido un partido disputado con normalidad dentro del campo de juego terminó muy diferente una vez que el árbitro señaló el final.

Los problemas comenzaron en el sector de acceso a los vestuarios, donde se produjo un tumulto generalizado entre allegados de ambas instituciones. En primera instancia hubo un fuerte intercambio de insultos y empujones, pero la situación fue creciendo con el correr de los segundos.

Posteriormente se sumaron futbolistas que no habían integrado los planteles para el encuentro y, cuando los jugadores que se retiraban del campo advirtieron lo que estaba sucediendo, varios también se dirigieron hacia el sector de la tribuna donde se desarrollaban los enfrentamientos.

El clima se volvió cada vez más tenso, con gritos y acusaciones cruzadas entre los involucrados, que se responsabilizaban mutuamente por el inicio de los incidentes.

Los pocos efectivos policiales presentes en el lugar intentaron controlar la situación, aunque la tarea no resultó sencilla debido a que se generaron varios focos de discusión al mismo tiempo. Cuando parecía que los ánimos se calmaban en un sector, surgían nuevos enfrentamientos en otro punto.

En medio del tumulto también se registró algún golpe de puño, mientras continuaban los empujones y los insultos. Finalmente, luego de varios minutos de tensión, la situación pudo ser controlada y el episodio terminó con tres personas detenidas.

Dos versiones sobre el origen de los incidentes

Más allá de lo sucedido, existen versiones diferentes entre los protagonistas respecto a cómo comenzaron los enfrentamientos.

Desde el entorno de Miramar Misiones sostienen que todo se originó por una situación puntual que involucró a un allegado de Plaza Colonia y a futbolistas que no estaban a la orden para disputar el encuentro.

Por su parte, desde Plaza Colonia manifiestan que los problemas comenzaron cuando integrantes de su delegación se retiraban hacia los vestuarios y recibieron algunas piedras lanzadas desde el sector donde se encontraban hinchas de Miramar Misiones. Según esta versión, ese episodio desencadenó el tumulto posterior.

De esta manera, un encuentro que tenía una enorme importancia para la definición de la Segunda División Profesional y que había transcurrido sin mayores inconvenientes terminó empañado por los incidentes ocurridos fuera del campo de juego.

Tres jugadores de Miramar Misiones marcan a uno de Plaza Colonia bajo la lluvia en el Charrúa. Foto: Segunda División Profesional.

Un empate que postergó el ascenso de Plaza Colonia

En lo estrictamente deportivo, el conjunto Pata Blanca estuvo cerca de conseguir el resultado que necesitaba para asegurar su regreso a Primera División. Lucas Carrizo abrió el marcador a los nueve minutos, pero Denis Olivera estableció la igualdad para Miramar Misiones cuando restaba aproximadamente un cuarto de hora.

El empate dejó abierta la definición por los ascensos directos de cara a la última fecha de la fase regular, aunque Plaza Colonia también permanece a la espera de una resolución del Tribunal de Segunda Instancia por su reclamo de puntos ante Oriental de La Paz.

Así, una jornada que podía terminar con el festejo del equipo coloniense acabó con preocupación y tensión por los incidentes que se produjeron en el Estadio Charrúa.