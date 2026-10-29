Los detalles de la fecha 25 de Segunda División: Plaza Colonia y Atenas pueden asegurar el ascenso a Primera

La Segunda División Profesional del fútbol uruguayo entra en su etapa de definiciones. Entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre se disputará la fecha 25 de la fase regular, la penúltima del campeonato, con mucho en juego tanto en la pelea por los ascensos como en el ingreso a playoffs.

Plaza Colonia llega como líder de la Tabla Anual con 49 puntos y tiene la gran oportunidad de asegurar su regreso a Primera División. El equipo coloniense depende de sí mismo y, si consigue una victoria frente a Miramar Misiones, obtendrá uno de los dos ascensos directos a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

El Pata Blanca también tiene la posibilidad de consagrarse campeón de la fase regular cuando todavía reste una fecha por disputarse. El conjunto coloniense tendrá la ventaja de conocer los resultados de sus principales perseguidores, ya que cerrará la actividad del domingo a las 19:00 horas frente a Miramar Misiones en el Estadio Charrúa.

Atenas también tiene la posibilidad de asegurar su regreso a Primera División en esta penúltima jornada. El conjunto de San Carlos, que ocupa la segunda posición con 48 puntos, deberá vencer a Colón en el Parque Palermo y esperar que tanto Oriental como Rentistas no ganen sus respectivos encuentros. De darse esa combinación, los carolinos alcanzarán las 51 unidades y sus perseguidores podrán llegar, como máximo, a 50 puntos en la última fecha, por lo que asegurarán matemáticamente uno de los dos ascensos directos.

Por su parte, Oriental de La Paz y Rentistas comparten la tercera posición con 46 puntos, mientras que Colón aparece inmediatamente detrás con 45. Los cinco primeros equipos están separados por apenas cuatro unidades, lo que refleja la paridad de un campeonato que promete emociones hasta el cierre.

Oriental recibirá a Paysandú el domingo a las 10:00 horas en el Parque Palermo, mientras que Rentistas enfrentará a La Luz el sábado a las 19:00 en su complejo deportivo.

La lucha también está abierta por los lugares de clasificación a los playoffs, donde Cerrito y La Luz intentarán sumar puntos importantes para mantenerse en carrera.

Facundo Briñon en Oriental de la Paz Foto: Gentileza

¿Qué necesita Plaza Colonia para consagrarse campeón de forma anticipada?

El Pata Blanca no solo tiene la posibilidad de asegurar su ascenso a Primera División, sino también de quedarse con el título de la fase regular a falta de una jornada. Para conseguirlo sin depender de criterios de desempate, Plaza Colonia deberá vencer a Miramar Misiones, esperar que Atenas pierda frente a Colón y que tanto Oriental como Rentistas no consigan ganar sus respectivos encuentros.

De darse esa combinación, el Pata Blanca alcanzaría los 52 puntos, mientras que Atenas permanecería con 48 y Oriental y Rentistas podrían llegar, como máximo, a 47. De esta manera, ninguno de sus perseguidores tendría posibilidades matemáticas de alcanzarlo en la última fecha.

Facundo Vigo, jugador de Atenas, enfrentando a Uruguay Montevideo en Segunda División. Foto: AUF

Días, horarios y escenarios de la fecha 25

Sábado 31 de octubre

Uruguay Montevideo vs. Huracán

Estadio: Parque Ancap.

Hora: 13:00

Fénix vs. Cerrito

Estadio: Parque Capurro.

Hora: 16:00

Rentistas vs. La Luz

Estadio: Complejo Rentistas.

Hora: 19:00

Clásico Cerrito vs. Rentistas. Foto: @RentistasSad

Domingo 1° de noviembre

Oriental vs. Paysandú

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 10:00

River Plate vs. Tacuarembó

Estadio: Parque Saroldi.

Hora: 13:00

Colón vs. Atenas

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 16:00

Miramar Misiones vs. Plaza Colonia

Estadio: Charrúa.

Hora: 19:00

Con solo seis puntos por disputar, la Segunda División se prepara para un fin de semana que podría dejar definidos los primeros ascensos y hasta coronar anticipadamente a su campeón.