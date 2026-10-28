Justicia imputó a dueña de agencia Travel Vip por estafar a decenas de clientes

La Justicia imputó este miércoles a la dueña de la agencia de viajes Travel Vip por estafa, asociación para delinquir y desacato. Será enviada a prisión preventiva por 150 días.

La maniobra quedó al descubierto luego de que decenas de clientes denunciaron que pagaron excursiones en su totalidad o en cuotas, y luego comprobaron que los pasajes de avión u otras reservas no se emitían. Ante los reclamos, la dueña de la agencia respondía con dilaciones, excusas (como la guerra en Medio Oriente) o directamente dejaba de comunicarse con los damnificados.

Frente a las intimaciones de devolución de dinero, la mujer tampoco daba respuesta.

Agencia operaba pese a estar inhabilitada

La maniobra fue realizada pese a que la agencia estaba inhabilitada por el Ministerio de Turismo incluso por vía judicial. De allí es que fue imputada por desacato.

La estafa luego fue continuada por la agencia Magna Group que estaba a cargo del hijo de la dueña de Travel Vip.

Este joven fue imputado por estafa y asociación para delinquir. Deberá fijar domicilio por 180 días. Ademas, en ese plazo tiene prohibido actuar como operador turístico y salir del país.

En la audiencia, Fiscalía detalló 15 denuncias contra ambas empresas, pero aseguró que hay una "avalancha" de demandas.