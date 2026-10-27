Entrenador de fútbol femenino fue imputado por abusar de una alumna de 13 años: cumplirá prisión preventiva

Un entrenador de fútbol femenino fue imputado este martes en el departamento de Artigas por abusar de una de sus alumnas, una adolescente de 13 años.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Departamental de Artigas, de primer turno. El hombre fue imputado por la "presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos", señaló Fiscalía.

Por estos hechos se le impuso al imputado una prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

Desarticularon red de trata y abuso de menores: un policía y otras tres personas irán a prisión

A principios de octubre tres hombres y una mujer, entre ellos un policía, fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 180 días por los delitos de trata de personas, abuso sexual de menores y asociación para delinquir, según informó en su momento Fiscalía.

A raíz de una denuncia radicada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) sobre salidas no autorizadas de adolescentes en hogares de acogida, es que comenzó la investigación policial Tridente, “que permitió determinar la existencia de una posible red de trata ” y las posteriores detenciones.

Según detalló el informe de Fiscalía, la red se aprovechaba de menores en situación de vulnerabilidad a través "de violencia, manipulación, adicciones y tecnología".

Tras las tareas de inteligencia, la Justicia otorgó las órdenes de detención y permitieron allanamientos para la operación Tridente en los barrios Belvedere y Maracaná (Montevideo), y en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó. Participaron, entre varios organismos, efectivos de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.