Entrenador de fútbol femenino fue imputado por abusar de una alumna de 13 años: cumplirá prisión preventiva
El caso ocurrió en el departamento de Artigas. El hombre es investigado por delitos de abuso sexual y de delitos de promesa o retribución a menores por actos sexuales.
Un entrenador de fútbol femenino fue imputado este martes en el departamento de Artigas por abusar de una de sus alumnas, una adolescente de 13 años.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Departamental de Artigas, de primer turno. El hombre fue imputado por la "presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos", señaló Fiscalía.
Por estos hechos se le impuso al imputado una prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.
Desarticularon red de trata y abuso de menores: un policía y otras tres personas irán a prisión
A principios de octubre tres hombres y una mujer, entre ellos un policía, fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 180 días por los delitos de trata de personas, abuso sexual de menores y asociación para delinquir, según informó en su momento Fiscalía.
A raíz de una denuncia radicada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) sobre salidas no autorizadas de adolescentes en hogares de acogida, es que comenzó la investigación policial Tridente, “que permitió determinar la existencia de una posible red de trata” y las posteriores detenciones.
Según detalló el informe de Fiscalía, la red se aprovechaba de menores en situación de vulnerabilidad a través "de violencia, manipulación, adicciones y tecnología".
Tras las tareas de inteligencia, la Justicia otorgó las órdenes de detención y permitieron allanamientos para la operación Tridente en los barrios Belvedere y Maracaná (Montevideo), y en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó. Participaron, entre varios organismos, efectivos de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
Líneas de ayuda en caso de abuso sexual
Lunes a Viernes de 8 a 24 horas. Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.
Es una línea gratuita para denunciar situaciones de maltrato físico, psicológico, abuso y explotación sexual, mendicidad, trata, graves vulneraciones de derechos de niños y adolescentes. Todo aquello que afecte la integridad o pongan en riesgo la vida, situaciones de violencia familiar, contenidos en los medios de comunicación o redes sociales, venta de alcohol, espectáculos que no serían indicados, es decir "todo aquello que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes".
Brinda asesoramiento, orientación y apoyo confidencial a los hombres en una variedad de áreas relacionadas con su bienestar emocional y las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana. Estas situaciones pueden abarcar desde pérdidas personales hasta problemas de salud, relaciones familiares y laborales, inquietudes sobre el cuerpo y la sexualidad, y otros aspectos relacionados con la vida cotidiana.
- Condenaron a 20 años de cárcel a hombre que ejerció violencia y abuso sexual contra sus hijas menores de edad Desarticularon red de trata y abuso de menores: un policía y otras tres personas irán a prisión Confirman prisión preventiva para dos hombres por abusos sexuales a un adolescente en Rivera; uno era policía
¿Encontraste un error?