Condenaron a 20 años de cárcel a hombre que ejerció violencia y abuso sexual contra sus hijas menores de edad

Un hombre de San José fue condenado a 20 años de penitenciaría, luego de que la Justicia lo encontrara culpable de ejercer violencia y abuso sexual contra su expareja e hijas, informó este martes la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia policial fue radicada en febrero del año pasado, cuando las hijas del hombre se animaron a contar la situación a sus familiares. Finalmente, este lunes la Fiscalía Departamental de Libertad de 2° Turno logró la condena en juicio oral.

Según defendió allí la Fiscalía, el ahora condenado ejerció durante varios años violencia física, psicológica, verbal, patrimonial y sexual sobre su pareja y abusó sexualmente de sus hijas menores de edad en reiteradas oportunidades.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Si bien el hombre negó haber cometido esos delitos, la Justicia, con varios elementos probatorios en mano -pruebas periciales, documentales y testimoniales- lo halló culpable.

En particular, se lo declaró autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de violencia doméstica.

Además de los 20 años de penitenciaría, se condenó al hombre a pagar un monto equivalente a un año de sus ingresos habituales a cada una de sus víctimas.

Perdió la patria potestad de sus hijas y la capacidad de ejercer cargos públicos en áreas que impliquen el trato con menores, discapacitados o mayores en situación de dependencia, además de ser inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.