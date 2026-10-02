El fallo judicial que deja en prisión al hombre involucrado en el choque por el que murió una familia

El Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se dispuso prisión preventiva para el conductor de la camioneta que embistió de atrás a un vehículo donde viajaba una familia, cuyos integrantes murieron todos.

La solicitud de prisión preventiva de 150 días había sido realizada en setiembre por la Fiscalía Departamental de Florida segundo turno y fue dispuesta por la Justicia, pero ante una apelación tuvo que resolver el tribunal, que compartió los argumentos "en cuanto a la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y entendió que correspondía imponer como medida cautelar la prisión preventiva", según informó Fiscalía. Previo a la primera resolución de setiembre, el conductor había sido sometido a algunas medidas preventivas pero fuera de la cárcel.

"El conductor de la camioneta, que embistió de atrás al vehículo donde viajaba la familia fallecida, había sido imputado como presunto autor de cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual. La investigación continúa a la espera de diligencias pendientes", informó Fiscalía, que ahora trabaja rumbo al juicio para establecer una condena.

Los detalles del choque por alcance en la ruta 56

El siniestro en cuestión ocurrió el pasado 30 de marzo en la ruta 56. Entre los fallecidos había dos niños (uno de dos años y una de nueve) y sus padres (una mujer de 28 años y un hombre de 32), además de otro hombre amigo de la pareja, que tenía 42 años.

Daniel y Ximena junto a su hija Mía, fallecidos en un accidente de tránsito en Florida. Foto: Facebook Gustavo Souza

Según informó Policía Caminera en aquel entonces, el choque fue por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido. "La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indica el parte oficial.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. Luego del impacto se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió más de 300 metros hasta que se detuvo.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

Una de las incógnitas a resolver es por qué, luego del impacto, el conductor de la camioneta siguió su desplazamiento e ingresó a un campo particular tras derribar el alambrado y recorrió más de 300 metros, por ejemplo, si fue producto de la velocidad con la que circulaba en la ruta.