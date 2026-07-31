Hombre fue condenado a siete años y medio de cárcel por abusar de la hija de 11 años de su pareja

Un hombre fue condenado a siete años y seis meses de prisión por abusar de la hija de su pareja, una niña de 11 años. La denuncia que disparó la investigación fue radicada en 2019 por la madre de la menor, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

De acuerdo a la información policial, la niña sufrió un ataque de llanto durante una consulta médica, negándose a que el médico la revisara, lo que alarmó a su madre. Luego, desde el centro médico le informaron que la menor tenía una bacteria que se contagiaba por medio de relaciones sexuales.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

La madre de la niña radicó una denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras, explicando que sospechaba que su pareja abusaba de su hija. El hombre, que tenía 32 años en ese entonces, fue detenido y sometido a declarar ante la Justicia.

En abril de 2026 fue formalizado por el caso y este jueves fue finalmente condenado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras como "autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, en régimen de reiteración real". Por estos delitos, deberá cumplir siete años y seis meses de penitenciaría.